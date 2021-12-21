Суд признал запрет российских фильмов в Украине конституционным

Большая палата Конституционного Суда Украины (КСУ) признала соответствующим Основному закону запрет российских фильмов и телепередач. Полный текст решения КСУ будет опубликован позже.

Об этом сообщили 21 декабря на сайте КСУ .

Большая палата КСУ принял решение в деле, начатом по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины отдельных положений статьи 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании".

"Суд признал соответствующими Конституции Украины положения первого предложения абзаца десятого части второй статьи 6 Закона Украины "О телевидении и радиовещании", абзаца четвертого части третьей статьи 15, абзаца четвертого части четвертой статьи 15, части шестой статьи 15, частью седьмой статьи 15, части первой статьи 15-1, второе предложение части второй статьи 15-1 Закона "О кинематографии", – говорится в сообщении.

В КСУ поясняют, что упомянутые положения закона касаются запрета трансляции (демонстрации путем показа каналами вещания) фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора, в том числе и тех, которые не содержат популяризации или пропаганды органов государства-агрессора и их отдельных действий (запрет на эту категорию фильмов распространяется на произведения, произведенные и/или впервые обнародованные после 1 января 2014 года).

Кроме этого отмечается, что суд принял решение в деле, начатом по представлению 47 народных депутатов. На сайте суда опубликована выписка из вердикта. Полный текст будет обнародован в ближайшее время.

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