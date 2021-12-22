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Скандал "слуги" Галушко с полицией: как наказали водителя нардепа

Украина
22 декабря 22:58
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Оказалось, что до сих пор нет существенной ответственности за оскорбление полицейского
Скандал "слуги" Галушко с полицией: как наказали водителя нардепа

Водитель народного депутата Николая Галушко, который оскорблял полицейского, получил наказание за инцидент в виде лишения права управлять транспортными средствами на один год и штрафом в 10,2 тыс. грн. При этом никакого наказания не понес сам нардеп Галушко.

Об этом 22 декабря сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Facebook.

Читайте также: Скандал с нардепом Галушко: в Раде рассказали, кто должен отвечать вместе со "слугой".

Причина наказания водителя

Денис Монастырский заявил, что никто не может оскорблять кого-либо, в частности полицейских, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем.

Он сообщил, что водитель нардепа Николая Галушко привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса Украины.

"Информирую, что водитель народного депутата, который стал сегодня известен на всю страну не с лучшей стороны из-за манеры общения с полицейским, привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса об админправорушении за отказ пройти освидетельствование", - написал Монастырский.

Министр МВД отметил, что решением Печерского районого суда Киева водитель лишен права управления на 1 год и заплатил штраф 10200 гривен.

"Конечно, бывают случаи некрасивого поведения со стороны полицейских. И за это мы их наказываем", - уточнил глава министерства.

Монастырский не называет фамилию нардепа, однако дает понять, что речь идет о Николае Галушко ("Слуга народа").

При этом он подчеркнул, что до сих пор нет "существенной ответственности за оскорбление полицейского".

"В Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект 5050-1, который предлагает ввести ответственность за оскорбление полицейского в виде штрафа от 850 до 1700 гривен", - напомнил Монастырский.

Глава МВД выразил надежду, что народные депутаты примут этот законопроект и защитят право полицейских на уважение в случаях, когда их действия защищает Закон.

"Это будет по-европейски, справедливо и по сути. Так живут цивилизованные страны, к которым мы стремимся присоединиться. Мяч на поле законодателей. Они должны не только принять этот закон, но и быть образцом для граждан в своем отношении и культуре общения с правоохранителями", - подытожил Денис Монастырский.

Что известно о скандале с Николаем Галушко:

  • Народный депутат от "Слуги народа" Николай Галушко нецензурно выражался и оскорблял полицейских, которые остановили его авто за нарушение ПДД. За рулем был водитель нардепа. Подробности - в материале.
  • В комментарии изданию "Страна" Галушко заявил, что давления со стороны Авакова на него не было.
  • Фракция "Слуга народа" высказалась относительно скандала, в который попал нардеп Николай Галушко из-за нецензурного общения с полицейскими. Его действия осудили и назвали неприемлемыми.
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Автор публикации
Виктория Денисюк
В 2018 году поступила в НПУ имени М. П. Драгоманова на специальность «Журналистика». До этого писала тексты в школьную и районную газеты, ведь была убеждена, что журналистская деятельность – одна из самых интересных профессий. Сейчас я работаю с командой профессионалов Новини.LIVE. Пишу об актуальных событиях Украины и мира.
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views-icon 136
МВД Денис Монастырский нардепы Николай Галушко
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