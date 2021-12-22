Скандал "слуги" Галушко с полицией: как наказали водителя нардепа

Водитель народного депутата Николая Галушко, который оскорблял полицейского, получил наказание за инцидент в виде лишения права управлять транспортными средствами на один год и штрафом в 10,2 тыс. грн. При этом никакого наказания не понес сам нардеп Галушко.

Об этом 22 декабря сообщил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в Facebook.

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Причина наказания водителя

Денис Монастырский заявил, что никто не может оскорблять кого-либо, в частности полицейских, которые ежедневно рискуют своей жизнью и здоровьем.

Он сообщил, что водитель нардепа Николая Галушко привлечен к административной ответственности по статье 130 Кодекса Украины.