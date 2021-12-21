Roshen оштрафовали на 280 миллионов гривен за монополизм

Антимонопольный комитет (АМКУ) 21 декабря оштрафовал группу связанных с Roshen Europe B.V. компаний в целом на более 283 млн грн за злоупотребление монопольным положением. Эти три компании связаны с кондитерской корпорацией Roshen пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ. Читайте также: "Интересен спойлер к началу 2022 политического года": как отреагировали политики на подозрение Порошенко. За что оштрафовали Roshen Штрафы наложены на ООО "Інтерстарч Украина" (на общую сумму 210,19 млн грн), Чао "Днепровский КПК" (на 47,46 млн грн) и Чао "Інтеркорн" (на 25,98 млн грн). В АМКУ отмечают, что они связаны отношениями контроля через конечного бенефициарного владельца – Алексея Порошенко, сына пятого президента Петра Порошенко. В АМКУ утверждают, что группа компаний дважды злоупотребляла монопольным положением на украинском рынке.

"Вынесен штраф за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции в виде злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов", – отмечают в АМКУ.

В комитете отмечают, что нарушения выявили:

в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года;

в установлении в течение 2018-2020 годов различных условий к равнозначным сделкам с покупателями этого товара без обоснованных причин.

Рассмотрение дела длилось полтора года. АМКУ отмечает, что в 2018-2020 годах группа этих компаний была единственным производителем патоки на территории Украины и крупнейшим и самым мощным участником рынка с долями 65,49 % (в 2018 году), 93,86 % (в 2019 году) и 79,75 % (в 2020 году).

"Группа имела рыночную власть, которая проявлялась в ее способности устанавливать свои условия продажи товаров на внутреннем рынке, поддерживать непрозрачную и бессистемную ценовую политику с собственными контрагентами, осуществлять политику, направленную на поддержание собственного монопольного положения. Единственными конкурентами в течение 2018-2020 годов были импортеры со сравнительно небольшими долями", – заявляют в АМКУ.

По данным комитета, указанные компании являются единственным производителем крахмала кукурузного на территории Украины с долями 74,26 % (в 2018) и 96,79 % (в 2019).

В итоге АМКУ считает, что такие условия были бы невозможными в условиях существования значительной конкуренции на рынке. Кроме того, группа Roshen могла получать существенные конкурентные преимущества за счет вертикальной интеграции путем приобретения патоки для кондитерского производства по ценам меньшим чем для конкурентов.

Кроме штрафов АМКУ обязал компании в течение двух месяцев прекратить нарушения.

Реакция "Европейской Солидарности"

Сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявила такое решение Антимонопольного комитета является "задачей признать Порошенко олигархом".

"Карманный Антимонольный комитет, которым сейчас руководит бывшая соседка по парадному Зеленского, выписал штраф корпорации Рошен за ... монопольное положение на рынке патоки. Это трэш. Вряд ли пирожные и конфеты можно отнести к монополиям, особенно когда в украинских супермаркетах такой выбор разных производителей, глаза разбегаются от географии, товарных брендов и названий сладостей. Но... Банковая поставила задачу признать Порошенко олигархом", – написала Ирина Геращенко.

При этом она добавила, что сейчас "в боевую готовность приведены все репрессивные органы и структуры, в списке которых теперь и АМКУ, который не замечает монополий олигархов в сфере энергетики и недр".

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