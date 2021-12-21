"Президент РФ для меня не Бог": Зеленский о возможности встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность прямых переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил о важности строительства различных форматов встречи.

Об этом стало известно во время брифинга Зеленского в резиденции Синегора, передает Новини.LIVE.

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Возможна ли встреча Зеленского и Путина

На вопрос о том, верит ли Владимир Зеленский во встречу с Путиным, президент отметил, что сегодня важно строить различные форматы переговоров.

"Президент РФ для меня не Бог, чтобы в него верить или нет. Я считаю, что надо делать все, чтобы строить разные форматы встречи", - отметил президент.

Кроме этого, Зеленский отметил, что сегодня Украина открыта к диалогу, в независимости от его формата, однако вопрос заключается в том, готова ли к нему российская сторона.

На вопрос о том, верит ли Владимир Зеленский во встречу тет-а-тет с Путиным, глава государства ответил, что открыт к диалогу.

"Мы открыты к диалогу. Но нам нужно, чтобы российская сторона сказала, что они готовы. Мы готовы встречаться с РФ. Мы этого не боимся. В любом формате, с любыми партнерами... и прямой диалог тет-а-тет", - заявил глава государства.

Также президент рассказал о ходе переговоров в нормандском формате и отметил, что сейчас над этим "мощно работает" французский президент Эммануэль Макрон.

"[Макрон] говорил с Путиным, говорил со мной, сейчас снова с президентом РФ разговаривает... Он готовится, мы вместе с ним общаемся, приобщаем нового канцлера... хотим, чтобы он был вовлечен в процесс и так же заинтересован, как Украина", - подчеркнул Зеленский.

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