Адвокат сообщил, собирается ли Порошенко идти на допрос в ГБР

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что бывший президент не собирается идти на допрос, который должен состояться 23-го декабря.

Об этом он сообщил в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.

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Допрос Петра Порошенко

По его словам, экс-президента вызвали на допрос не в соответствии с законом. Он подчеркнул, что лицо должны сообщить за три дня без учета начала срока. Поэтому, как он заверил, Порошенко должны были вызвать на 24-е декабря.

Кроме того, Головань добавил, что подозрение должна была вручить именно генпрокурор Ирина Венедиктова. Однако она ушла в отпуск.

"С какой стати генпрокурор вместо того, чтобы выполнить эту почетную обязанность, исчезает в отпуск и мы видим брифинг ноунеймов в СБУ, которые говорят, что Порошенко было сообщение о подозрении”, - отметил адвокат.

Что известно о подозрении Порошенко: