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Адвокат сообщил, собирается ли Порошенко идти на допрос в ГБР

Украина
21 декабря 07:28
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По словам адвоката, экс-президента вызвали не в соответствии с законом
Адвокат сообщил, собирается ли Порошенко идти на допрос в ГБР

Адвокат Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что бывший президент не собирается идти на допрос, который должен состояться 23-го декабря.

Об этом он сообщил в программе “Свобода слова” на телеканале ICTV.

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Допрос Петра Порошенко

По его словам, экс-президента вызвали на допрос не в соответствии с законом. Он подчеркнул, что лицо должны сообщить за три дня без учета начала срока. Поэтому, как он заверил, Порошенко должны были вызвать на 24-е декабря.

Кроме того, Головань добавил, что подозрение должна была вручить именно генпрокурор Ирина Венедиктова. Однако она ушла в отпуск.

"С какой стати генпрокурор вместо того, чтобы выполнить эту почетную обязанность, исчезает в отпуск и мы видим брифинг ноунеймов в СБУ, которые говорят, что Порошенко было сообщение о подозрении”, - отметил адвокат.

Что известно о подозрении Порошенко:

  • 5-му президенту Украины Петру Порошенко объявили подозрение в государственной измене. Мол, он по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". Подробности - в материале.
  • Производство по подозрению Порошенко в госизмене начинали расследовать сотрудники Службы безопасности Украины, однако впоследствии его передали в ГБР.
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Автор публикации
Ярослав Коджушко
В 2018 году закончил Сумской Государственный университет по специальности "Реклама и PR". Тогда же переехал из Сум в Киев, где сразу нашел себя в журналистике, а позже получил магистра по этой специальности в родном СумДу. Увлекаюсь кинематографом и более 2 лет писал о нем на Bigmir.net, там и работал кинокритиком. С начала пандемии решил, что надо двигаться дальше и расширять спектр тем. Так впоследствии и попал в Live.Network.
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Петр Порошенко ГБР
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