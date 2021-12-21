Штраф за камуфляж или кормление голубей: 10 стран со странными законами, которые надо знать туристам

Если вы уже спланировали свое путешествие, продумали все мелочи, то не забудьте поинтересоваться законами страны, которую решили посетить. Они могут быть очень неочевидными и моментами странными. За их нарушение туристов могут наказать.
Новини.LIVE подготовило для вас 10 стран со странными законами.
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Захотели в туалет в 22:00? Обычное дело. Но не все так просто. В Швейцарии действует комендантский час для слива воды в туалете. После 22 этого делать нельзя, ведь этот шум будет мешать другим. Также нельзя принимать душ и запускать стиральную машину. Этот закон распространяется на многоквартирные дома. Если не соблюдать такое требование, соседи могут написать жалобу. После этого последует предупреждение, а затем — довольно приличный штраф.
Следующий закон касается смерти. Вы знали, что в здании Парламента запрещено умирать? Все из-за того, что тогда умерший имеет право на грандиозные государственные похороны. Так власти когда-то хотели обезопасить себя от непредсказуемых трат. Кстати, уже четыре человека нарушили этот закон, но государственные похороны так никто и не получил.
Проверьте количество топлива в автомобиле. Дело в том, что если у вас закончится топливо во время движения по автобану вы нарушите закон Германии. За это будете оштрафованы, ведь остановились без существенной причины. Поэтому осторожно с топливом!
Город, который прячет в себе величественную историю и богат на важные памятники архитектуры. Если хотите посетить Акрополь или Парфенон - не обувайте туфли на каблуке. Это незаконно. Закон приняли для того, чтобы уменьшить риск повреждения памятников. Поэтому обувь на плоской подошве - лучший выбор для экскурсии.
Представьте, вы сидите на ступеньках красивого здания, смакуете итальянской выпечкой, а возле вас ходят голуби. Что вы сделаете? Вероятно, вам захочется их покормить. Запомните, что делать этого нельзя. Кормить голубей - незаконно. Это решение приняли, чтобы не дать голубям повредить исторические здания.
Еще один закон об обуви. На этот раз ограничения существуют для шлепанцев и сандалий. Важно, чтобы у такой обуви был ремешок на тыльной стороне щиколотки. Вот такое странное требование у испанцев. Кстати, босиком ходить тоже нельзя, поэтому почувствовать испанскую землю ногами - не получится.
В зимнее время жители городов очень любят ходить с друзьями и семьями кататься на коньках. Сразу чувствуешь атмосферу зимы и появляется праздничное настроение. Какой же странный закон придумали немцы? Все просто. Нельзя превышать скорость 80 км / ч. Наверное, никто такой скорости достичь не сможет, поэтому неизвестно для чего существует этот закон.
Вы знали, что камуфляжную одежду там носить нельзя? Существует закон, который это запрещает. За это нарушителя могут оштрафовать. Дело в том, что такую форму носят офицеры и те, кто борются с наркотиками. Вас могут принять за того, кто выдает из себя стража порядка.
Устали, хотите присесть? Поищите лучше скамейку, но не садитесь на известную “Испанскую лестницу”. Это запрещено делать. Люди раньше постоянно там сидели и таким образом мешали другим спокойно проходить по ним. Штраф - 160-400 евро. Неприятно заплатить такую сумму, поэтому лучше найдите скамейку или зайдите в кофейню.
Любите жевательную резинку? А теперь забудьте о ней в Сингапуре. Импорт и продажа этого товара запрещена. Туристам, кстати, разрешено привезти с собой лишь две пачки. Власти приняли такое решение, чтобы оставить улицы чистыми. Куски жевательной резинки на дорогах и лестницах точно не добавляют эстетики. Поэтому если у вас есть с собой жевательная резинка, то выбросьте ее в урну, а не куда попало.