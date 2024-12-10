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Смартфон показывает ложное время и геолокацию – как исправить

10 декабря 2024 08:05
Анастасия Постоенко - Редактор
Сбои в геолокации и времени на смартфонах во время тревоги — как исправить
Смартфон в руках. Фото: Pexels
Анастасия Постоенко - Редактор

Пользователи смартфонов в Украине массово жалуются на ошибки в работе гаджета — некорректно показывает время и геолокацию, особенно во время воздушных тревог. Это связано с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЕБ), однако это можно исправить.

Как настроить телефон так, чтобы он не менял геолокацию и время – читайте в статье Новини.LIVE.

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Почему телефон показывает неправильное время и геолокацию

Во время воздушной опасности Воздушные силы ВСУ применяют технологию GPS-спуфинга, также известную как симуляцию GPS, для того чтобы сбить российские дроны с курса. Эта технология работает по принципу передачи фальшивых сигналов GPS, заставляющих дроны получать ошибочные координаты местоположения.

Радиоэлектронная борьба (РЭБ) отклоняет летящие в Украину дроны от их заданных маршрутов, поскольку они используют GPS-навигацию. В результате смартфон может некорректно определять местонахождение, например, показывая, что вы находитесь в России или Беларуси, хотя фактически находитесь в совсем другом городе Украины.

Активное применение GPS-спуфинга также влияет на настройку времени на мобильных устройствах, заставляя часы автоматически переходить на другой часовой пояс. Это связано с тем, что современные смартфоны синхронизируют время в зависимости от геолокации.

Как настроить телефон для корректной работы времени и геолокации во время тревог

Основная причина почему смартфон переводит на не тот час и геолокацию — автоматическую настройку времени и местонахождение, которое и работает некорректно из-за технических сбоев от РЭБ. Поэтому необходимо отключить функцию автоматики.

Як виправити час та геолокацію на смартфоні
Как исправить время и геолокацию на смартфоне. Фото: Новини.LIVE

Чтобы настроить время и геолокацию на iPhone , нужно:

  1. Нажмите на категорию "Параметры".
  2. Зайти в раздел "Общие", а затем в "Дата и время".
  3. Отключить переключатель "Задать автоматически".
  4. Выбрать вручную часовой пояс Киева.

Это заблокирует смартфон автоматически изменение времени и дать даже во время воздушной тревоги. Однако, не забудьте вернуть автоматическую идентификацию времени и геолокации, если будете путешествовать в другую страну.

Для настройки времени и геолокации на Android сделайте следующие шаги:

  1. Щелкните раздел "Настройки".
  2. Выберите "Общее управление" и перейдите в "Дата и время".
  3. В зависимости от производителя выполните следующие действия: на смартфонах Samsung отключите "Временной пояс по расположению", но оставьте включенной функцию "Автоматический часовой пояс". На смартфонах Motorola и других устройствах отключите автоматическое определение часового пояса.

Напомним, в начале ноября украинцы начали массово рассказывать о сбоях в работе смартфонов — пользователи соцсетей жаловались на случаи некорректной работы сервисов вызова такси, служб доставки из-за ложной геолокации и времени.

Между тем, в СМИ узнали причину, почему российские беспилотники стали чаще залетать в Беларусь.

Android Apple телефоны смартфон iOS РЭБ GPS

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