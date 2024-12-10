Сбои в геолокации и времени на смартфонах во время тревоги — как исправить

Смартфон показывает ложное время и геолокацию – как исправить
Пользователи смартфонов в Украине массово жалуются на ошибки в работе гаджета — некорректно показывает время и геолокацию, особенно во время воздушных тревог. Это связано с работой средств радиоэлектронной борьбы (РЕБ), однако это можно исправить.
Как настроить телефон так, чтобы он не менял геолокацию и время – читайте в статье Новини.LIVE.
Почему телефон показывает неправильное время и геолокацию
Во время воздушной опасности Воздушные силы ВСУ применяют технологию GPS-спуфинга, также известную как симуляцию GPS, для того чтобы сбить российские дроны с курса. Эта технология работает по принципу передачи фальшивых сигналов GPS, заставляющих дроны получать ошибочные координаты местоположения.
Радиоэлектронная борьба (РЭБ) отклоняет летящие в Украину дроны от их заданных маршрутов, поскольку они используют GPS-навигацию. В результате смартфон может некорректно определять местонахождение, например, показывая, что вы находитесь в России или Беларуси, хотя фактически находитесь в совсем другом городе Украины.
Активное применение GPS-спуфинга также влияет на настройку времени на мобильных устройствах, заставляя часы автоматически переходить на другой часовой пояс. Это связано с тем, что современные смартфоны синхронизируют время в зависимости от геолокации.
Как настроить телефон для корректной работы времени и геолокации во время тревог
Основная причина почему смартфон переводит на не тот час и геолокацию — автоматическую настройку времени и местонахождение, которое и работает некорректно из-за технических сбоев от РЭБ. Поэтому необходимо отключить функцию автоматики.
Чтобы настроить время и геолокацию на iPhone , нужно:
- Нажмите на категорию "Параметры".
- Зайти в раздел "Общие", а затем в "Дата и время".
- Отключить переключатель "Задать автоматически".
- Выбрать вручную часовой пояс Киева.
Это заблокирует смартфон автоматически изменение времени и дать даже во время воздушной тревоги. Однако, не забудьте вернуть автоматическую идентификацию времени и геолокации, если будете путешествовать в другую страну.
Для настройки времени и геолокации на Android сделайте следующие шаги:
- Щелкните раздел "Настройки".
- Выберите "Общее управление" и перейдите в "Дата и время".
- В зависимости от производителя выполните следующие действия: на смартфонах Samsung отключите "Временной пояс по расположению", но оставьте включенной функцию "Автоматический часовой пояс". На смартфонах Motorola и других устройствах отключите автоматическое определение часового пояса.
Напомним, в начале ноября украинцы начали массово рассказывать о сбоях в работе смартфонов — пользователи соцсетей жаловались на случаи некорректной работы сервисов вызова такси, служб доставки из-за ложной геолокации и времени.
Между тем, в СМИ узнали причину, почему российские беспилотники стали чаще залетать в Беларусь.
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