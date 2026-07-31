Роутер работает круглосуточно не просто так: стоит ли выключать его перед сном

Wi-Fi-роутер, спящий человек. Фото: Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Владимир Мололкин редактор, эксперт рубрики "Техно"

Wi-Fi-роутер во многих домах работает круглосуточно, из-за чего пользователи нередко задаются вопросом, стоит ли выключать его перед сном. На самом деле необходимость этого зависит от состояния устройства и условий его работы.

О том, нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь, пишет редакция Новини.LIVE.

Нужно ли выключать роутер каждую ночь

Исправный роутер, который не перегревается, можно оставлять включенным на ночь. Современные маршрутизаторы рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу. Такие устройства обычно потребляют немного электроэнергии, поэтому регулярное отключение не обеспечит заметной экономии.

Ежедневное отключение роутера от розетки также может создавать неудобства. После повторного запуска устройства требуется время на подключение к сети и восстановление работы домашних гаджетов.

Частые циклы включения и выключения могут дополнительно нагружать блок питания и электронные компоненты маршрутизатора.

Когда лучше отключать роутер

Полностью выключать устройство стоит перед длительным отсутствием дома, во время сильной грозы или при частых скачках напряжения.

Роутер также нужно отключить, если он начал чрезмерно нагреваться, работать нестабильно, самостоятельно перезагружаться или издавать необычные звуки или запахи.

Если ночью мешают световые индикаторы или пользователь не хочет отключать активную беспроводную сеть, обязательно вытаскивать вилку из розетки не нужно.

В настройках многих моделей можно отдельно отключить Wi-Fi, деактивировать индикаторы или установить расписание, по которому беспроводная сеть будет автоматически прекращать работу в указанное время.

Ранее Новини.LIVE писали, что USB-порт на роутере часто не используется, поскольку для раздачи интернета он не нужен. В то же время через этот разъем можно подключать дополнительные устройства и расширять функциональность домашней сети.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Wi-Fi-роутер может без заметных проблем работать в течение многих лет. Однако после прекращения программной поддержки устаревшее устройство постепенно становится уязвимым звеном домашней сети.