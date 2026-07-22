Как получить деньги на карту по ссылке в 2026 году

Девушка с карточкой. Фото: magnific.com.

Получать деньги на карту без указания реквизитов в 2026 году стало нормой. Перевод по ссылке защищает данные и экономит время.

Перевод по ссылке: как это работает и кому удобно

Перевод по ссылке — эволюция P2P-платежей с карты на карту. Вместо 16 цифр получатель генерирует ссылку и отправляет её отправителю. Этот формат удобен для совместных и волонтерских сборов, а также для онлайн-продаж, где раскрывать реквизиты нежелательно. Такой сервис пригодится фрилансерам, репетиторам и мастерам, которые принимают оплату от клиентов удаленно.

Эту функцию предлагают как банковские приложения, так и универсальные платформы, работающие с платежными средствами любого украинского банка. Зачисление средств через такой сервис происходит быстро. Оформить денежный перевод между разными учреждениями можно в одном окне https://easypay.ua/ua/moneytransfer.

Часто взимается минимальная комиссия, что выгодно для регулярных платежей. Такой подход не зависит от конкретной банковской системы. Номер карты получателя остается скрытым.

Получить деньги по ссылке: что делать получателю

Создание ссылки состоит из нескольких шагов:

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Откройте раздел "Получить на карту" или "Перевод по ссылке". Введите номер карты — он будет скрыт в ссылке. При желании укажите сумму, иногда её вписывает сам отправитель. Сгенерируйте и скопируйте ссылку.

Отправитель открывает ссылку и вводит данные своей карты или оплачивает через Apple Pay или Google Pay. Достаточно иметь смартфон с доступом в интернет, а сама операция занимает считанные минуты.

Безопасный перевод по ссылке: как не попасться на уловки мошенников

Мошенники подделывают страницы банков и платежных систем, рассылая фишинговые ссылки под видом оплаты на OLX или выплат от международных организаций.

Защитить деньги поможет простая финансовая гигиена:

Генерируйте ссылку самостоятельно на официальном сервисе. А если ссылку присылает сам покупатель, мол, деньги ждут, — это ловушка мошенников.

Проверяйте домен в адресе, прежде чем вводить данные.

CVV-код и срок действия своей карты не вводите на страницах от незнакомцев. Чтобы вам зачислили средства на украинскую карту, достаточно 16-значного номера банковской карты.

Безопасность платежа зависит от вашей бдительности, ведь стопроцентных гарантий никто не даст. Если сумма вызывает сомнения, сверьтесь с отправителем по отдельному каналу связи. Внимательность к ссылкам и конфиденциальность данных, в частности PIN-кодов и SMS-кодов, — ваша ответственность.