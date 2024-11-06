Google выпустит Android 16 гораздо раньше — какая точная дата

Логотип Android. Фото: Android Authority

Недавно Google официально объявил о раннем выпуске Android 16. Несмотря на то, что новые версии Android обычно появляются в третий или четвертый квартал, будущую операционную систему планируется запустить гораздо раньше, с апреля по июнь 2025 года.

Об этом сообщает Gizmochina.

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Для ожидающих запуска есть хорошая новость. Новая утечка обнародовала точную дату выхода Android 16. Из-за того, что утечка происходит из надежного источника, она, скорее всего, является точной.

Согласно сообщениям, Android 16 будет представлен 3 июня 2025 года. В этот день Google выпустит проект Android Open Source Project (AOSP). Кроме того, начнется развертывание обновлений по воздуху (OTA) для совместимых устройств Pixel.

Ранее Google заявила, что ускоренный запуск осуществляется с целью обеспечения большего количества смартфонов с предварительно загруженной ОС Android 16. Этот подход, вероятно, будет полезен будущей линейке Pixel 10, которая ожидается в августе.

Хотя до сих пор неясно, как Google ускорила сроки выпуска на 2-3 месяца, это положительная новость для потребителей. Предыдущий выпуск позволит устройствам Pixel получить новые функции операционной системы ранее, а ранний запуск AOSP позволит другим производителям смартфонов выпустить свои обновления на основе Android 16 быстрее.

Важно помнить, что это только слухи, хотя они могут быть убедительны. Придется дождаться официального подтверждения Google, чтобы подтвердить точную дату. Однако учитывая предварительное объявление компании о выпуске ОС во втором квартале 2025 года, запуск в начале июня выглядит вполне вероятным.

Напомним, в России суд принял решение о взыскании с Google штрафа в размере двух ундециллионов рублей. Эта сумма больше всех денег, существующих на Земле.

Также мы писали, что Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, пригрозил Google. Причиной послужили негативные публикации о нем накануне выборов.