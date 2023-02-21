iPhone 15 – какие изменения будет иметь новая модель смартфона

Самое заметное изменение – наличие порта USB-C

Портал 9to5Mac опубликовал эксклюзивные рендеры iPhone 15. Они основываются на компьютерном моделировании.

Об этом пишут пользователи Twitter.

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Самое заметное изменение – наличие порта USB-C. Он придет на смену Lightning.

iPhone 15 CADs show USB-C! I never thought I would see the day pic.twitter.com/dLhun9DItD — Ian Zelbo (@ianzelbo) 16 февраля 2023

Корпус станет более скругленным. Это касается как металлической рамки, так и защитного стекла, которое получит 2.5D эффект.

Выступление блока камер будет большим. Вероятно, можно рассчитывать на их модернизацию. Dynamic Island останется таким же, как и у iPhone 14 Pro.

Напомним, компания Apple планирует производить собственные экраны. Такое решение было принято с тем, чтобы снизить зависимость от конкурентов, таких как Samsung и LG.

Также мы писали, что Apple работает над добавлением к своим будущим компьютерам Mac сенсорного экрана. Первые устройства могут появиться на рынке уже в 2025 году.