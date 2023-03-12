Злоумышленники из рф шантажируют украинских разработчиков игры "S.T.A.L.K.E.R": что известно

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

В популярной соцсети рф появилось обращение к украинским разработчикам игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Россияне пытаются шантажировать их.

Об этом сообщает Gagadget.

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Российская группа "Вестник "Того самого Сталкера" заявила, что она имеет "десятки гигабайт данных" об игре, в частности карты, описание постановочных сцен, локации и прочее.

Россияне поставили ультиматум украинским разработчикам "S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl". Они требуют:

Извиниться перед геймерами из рф и Белоруссии "за недостойное поведение" (вероятно, речь идет об отказе разработчика от официального релиза игры в этих странах и отсутствии российского озвучения);

добавление русской локализации, если не на релизе, то "в виде дополнения".

В случае невыполнения этих условий россияне угрожают "слить" все материалы в сеть до 15 марта.

Напомним, в день открытия продаж компьютерной игры Atomic Heart, якобы случайно совпавшей с датой обращения путина, в Минцифры призывали игнорировать релиз. Цифровую версию игры хотят запретить в Украине. Минцифры обратится к компаниям Sony, Microsoft и Valve.

Также мы писали, что Министерство цифровой трансформации Украины уже направило Sony, Microsoft и Valve Corporation заявления с просьбой заблокировать продажи российской игры Atomic Heart.

Добавим, в новой, но уже популярной игре Hogwarts Legacy появилась украинская версия сайта. Еще недавно ее не было.