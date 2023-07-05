Сбитие самолета МАУ в Иране: Украина и еще 3 страны обратились в суд ООН

Последствия авиакатастрофы самолета МАУ в январе 2020 года. Фото: Reuters

Украина, Соединенное королевство, Канада и Швейцария подали иск против Ирана в высший суд ООН из-за сбитие в 2020 году украинского пассажирского самолета. Тогда в крушении погибли 176 пассажиров и члены экипажа.

Об этом говорится в совместном заявлении Международной группы по координации помощи жертвам рейса PS752, обнародованном на сайте МИД.

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"Мы, министры, представляющие Канаду, Швецию, Украину и Соединенное Королевство, сделали важный шаг в наших совместных усилиях, чтобы обеспечить привлечение Ирана к ответственности за незаконное убытие рейса PS752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"", — говорится в документе.

В заявлении отмечается, что этот иск "отражает непреклонную приверженность достижению прозрачности, справедливости и ответственности для всех семей жертв рейса PS752".

"Как мы неоднократно отмечали, действия и бездействие Ирана по сбитию самолета рейса PS752 двумя ракетами "земля-воздух", запущенными членами Аэрокосмических сил Корпуса стражей Исламской революции Ирана, составляют нарушения международных правовых обязательств Ирана, в отношении которых он должен взять ответственность", — добавили представители.

Напомним, 8 января годовщина сбивания самолета МАУ над Тегераном. В этот день в Киеве чтят память погибших в авиакатастрофе. В мемориал приходят работники МАУ, родственники погибших и все неравнодушные.