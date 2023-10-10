В шаге от национализации: что будет с "Киевстаром" из-за связей с Фридманом

"Киевстар" на телефоне. Фото: Минфин

Недавно суд наложил арест на корпоративные права в Украине, принадлежавших подсанкционным российским олигархам. В частности, речь идет о Михаиле Фридмане, который из-за ряда компаний владеет определенной долей компании "Киевстар".

Об этом пишет издание Forbes.

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В ответ на решение суда оператор "Киевстар" заявил, что олигарха Фридмана отстранили от управленческих и бизнес-процессов в LetterOne и Veon (нидерландская компания, основанная в Москве и которой на 100% принадлежит "Киевстар"), также он не влияет на деятельность компании и не получает никакой выгоды, в том числе финансовой.

Соответственно, по словам представителей "Киевстара", арест суда никак не отразится на деятельности их компании.

В шаге от национализации

В конце концов, связи "Киевстара" с российским олигархом будут иметь последствия.

"Мы понимаем значение компании "Киевстар" для экономики и инфраструктуры Украины. Но объективно "Киевстар" находится уже за полшага до конфискации. Юридически это должно произойти. Под конфискацию подпадают все активы, где доля превышает 25%. В "Киевстаре" она превышает существенно", — сказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма еще в июле 2023 года.

В свою очередь, в компании заявили, что доля Фридмана была менее 20%. В конце концов, "Киестар", вероятно, ожидает национализация.

"Вероятно, это произойдет в ближайшие месяцы. Соответствующий механизм сейчас прорабатывается", — сказал Ростислав Шурма.

Напомним, Национальная комиссия государственного регулирования в сферах электронных коммуникаций (НКЭК) провела внеплановые проверки операторов мобильной связи. Результаты показали, что компании Киевстар, Vodafone Украина и lifecell не способны обеспечить трехсуточную автономность и непрерывность предоставления услуг абонентам.