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С ИИ теперь каждый может быть программистом, — руководитель Nvidia

30 мая 2023 08:33
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
С ИИ теперь каждый может быть программистом, — руководитель Nvidia
Генеральный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг. Фото: Reuters
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Вчера, 29 мая, генеральный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представил новый компьютер по ИИ. Он отметил, что благодаря искусственному интеллекту теперь каждый может быть программистом.

Об этом информирует Reuters.

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Nvidia Corp стала самой дорогой компанией по производству полупроводников. Она зарегистрирована в качестве главного поставщика микросхем и вычислительных систем для искусственного интеллекта.

В понедельник, 29 мая, генеральный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг сделал презентацию на форуме Computex в Тайбэе. Он заявил, что искусственный интеллект возглавил вычислительную революцию.

"Нет сомнений, что мы находимся в новой компьютерной эпохе. В каждую отдельную компьютерную эру вы могли делать разные вещи, которые раньше были невозможны, и искусственный интеллект, несомненно, отвечает этому", — сказал Дженсен Хуанг.

Также он добавил, что компания учредила "цифровой разрыв". Теперь все программисты могут просто сказать что-нибудь компьютеру.

"Скорость прогресса, поскольку он так прост в использовании, является причиной, почему он так быстро растет. Это коснется буквально каждой отдельной отрасли", — сказал генеральный директор Nvidia Corp.

Чипы Nvidia уже помогли компаниям Microsoft Corp и добавили функции человеческого чата в такие поисковые системы, как Bing.

Напомним, что главный исполнительный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представил новую серию продуктов и услуг, связанных с искусственным интеллектом. Компания представит новый суперкомпьютер и сетевую систему Company debuts.

Американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter Илон Маск предусмотрел использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

Глава компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта. Он отметил, что именно глубинные фейки вызывают наибольшее беспокойство.

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