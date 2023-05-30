С ИИ теперь каждый может быть программистом, — руководитель Nvidia

Генеральный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг. Фото: Reuters

Вчера, 29 мая, генеральный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представил новый компьютер по ИИ. Он отметил, что благодаря искусственному интеллекту теперь каждый может быть программистом.

Об этом информирует Reuters.

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Nvidia Corp стала самой дорогой компанией по производству полупроводников. Она зарегистрирована в качестве главного поставщика микросхем и вычислительных систем для искусственного интеллекта.

В понедельник, 29 мая, генеральный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг сделал презентацию на форуме Computex в Тайбэе. Он заявил, что искусственный интеллект возглавил вычислительную революцию.

"Нет сомнений, что мы находимся в новой компьютерной эпохе. В каждую отдельную компьютерную эру вы могли делать разные вещи, которые раньше были невозможны, и искусственный интеллект, несомненно, отвечает этому", — сказал Дженсен Хуанг.

Также он добавил, что компания учредила "цифровой разрыв". Теперь все программисты могут просто сказать что-нибудь компьютеру.

"Скорость прогресса, поскольку он так прост в использовании, является причиной, почему он так быстро растет. Это коснется буквально каждой отдельной отрасли", — сказал генеральный директор Nvidia Corp.

Чипы Nvidia уже помогли компаниям Microsoft Corp и добавили функции человеческого чата в такие поисковые системы, как Bing.

Напомним, что главный исполнительный директор Nvidia Corp Дженсен Хуанг представил новую серию продуктов и услуг, связанных с искусственным интеллектом. Компания представит новый суперкомпьютер и сетевую систему Company debuts.

Американский бизнесмен, глава социальной сети Twitter Илон Маск предусмотрел использование искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

Глава компании Microsoft Брэд Смит рассказал, что его волнует больше всего в вопросе искусственного интеллекта. Он отметил, что именно глубинные фейки вызывают наибольшее беспокойство.