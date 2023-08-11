YouTube больше не будет показывать рекомендации: в чем причина

Использование платформы Youtube. Фото: pixabay

Популярная платформа YouTube больше не будет показывать рекомендованные видео, если пользователь отключил историю просмотров. Такое обновление будет доступно для всех пользователей в течении месяца.

Об этом говорится на странице обновлений в Google.

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Что изменится

Как известно, домашняя лента заполнена рекомендациями, ведь YouTube подбирает видео, опираясь на настройку истории просмотров.

Однако благодаря крайнему обновлению пользователи могут отключить эту функцию, чтобы иметь в использовании более простую страницу, которая выглядит более аккуратно.

Если вы отключите историю просмотров, то главная страница будет показывать только строку поиска и боковое меню.

"Мы запускаем это, чтобы сделать более понятным, какие функции YouTube возлагаются на историю просмотров для предоставления рекомендаций по видео, и сделать его более упорядоченным для тех, кто предпочитает поиск, а не просмотр рекомендаций", —пишут в Google.

Другие проблемы YouTube

Также некоторые пользователи жаловались на проблемы с буферизацией во время того, как просматривали прямые эфиры на YouTube TV и YouTube Primetime Channels. В платформе подтвердили такую проблему и подчеркнули, что работают над ее решением.

Напомним, в приложении электронной почты Gmail от Google теперь можно переводить сообщения на любой язык. Функция уже появляется для Android, скоро будет для iOS.