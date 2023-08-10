Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow WhatsApp удивил новой функцией: есть во многих приложениях arrow

WhatsApp удивил новой функцией: есть во многих приложениях

10 августа 2023 01:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
WhatsApp удивил новой функцией: есть во многих приложениях
Мужчина пользуется приложением WhatsApp. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В обновлении популярной соцсети WhatsApp появилась возможность показать свой экран во время видеозвонков. Такая функция давно есть в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Об этом сообщает NNews.

Читайте также:

Как поделиться экраном в WhatsApp

Отмечается, что делиться экраном удобно во время рабочих встреч или разговоров с друзьями для совместного просмотра документов или фото. Однако только этими ситуациями функция не ограничивается.

Чтобы воспользоваться возможностями новой опции, нажмите кнопку "Поделиться" на панели управления. Там также можно выбрать между общим доступом для конкретного приложения или всего устройства.

Как выглядит показ экрана в WhatsApp. Фото: WhatsApp

Функция уже появилась для операционных систем Android, iOS и Windows. Постепенно она будет доступна всем пользователям мессенджера в течение следующих месяцев.

Напомним, что в соцсети WhatsApp появилась новая функция. Так, компания Meta добавила опцию мгновенных видеосообщений в "кружочке". Что-то похоже есть в Telegram.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

None

Законно или нет: юрист объяснил, смогут ли мужчин не выпускать из страны после войны

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

Новость с видео

13:25 Коля Серга откровенно высказался про Виталия Козловского в ВСУ

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

09:05 В банках стремительно дорожает доллар: курс 29 июля

18:40С сегодняшнего дня в Украине действуют новые правила мобилизации: юрист объяснил процедуру

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз