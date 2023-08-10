WhatsApp удивил новой функцией: есть во многих приложениях

Мужчина пользуется приложением WhatsApp. Фото: google.com

В обновлении популярной соцсети WhatsApp появилась возможность показать свой экран во время видеозвонков. Такая функция давно есть в Zoom, Google Meet и Microsoft Teams.

Об этом сообщает NNews.

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Как поделиться экраном в WhatsApp

Отмечается, что делиться экраном удобно во время рабочих встреч или разговоров с друзьями для совместного просмотра документов или фото. Однако только этими ситуациями функция не ограничивается.

Чтобы воспользоваться возможностями новой опции, нажмите кнопку "Поделиться" на панели управления. Там также можно выбрать между общим доступом для конкретного приложения или всего устройства.

Как выглядит показ экрана в WhatsApp. Фото: WhatsApp

Функция уже появилась для операционных систем Android, iOS и Windows. Постепенно она будет доступна всем пользователям мессенджера в течение следующих месяцев.

Напомним, что в соцсети WhatsApp появилась новая функция. Так, компания Meta добавила опцию мгновенных видеосообщений в "кружочке". Что-то похоже есть в Telegram.