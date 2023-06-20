WhatsApp запускает новую функцию: детали

Пользователи социальной сети WhatsApp. Фото: Reuters

Meta запускает новую функцию. Речь идет про пересылку сообщений под названием "Каналы" в WhatsApp, по образцу своего недавнего обновления для Instagram.

Об этом пишет TC.

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Новая функция пересылки сообщений в WhatsApp

Новая функция — часть попыток влиятельной социальной платформы предоставить больше средств общения для ее 2-миллиардной аудитории. Meta также планирует монетизировать эту функцию в будущем.

В приложении WhatsApp, сообщения от "Каналов" будут отображаться в новом разделе, который называется "Обновления". Это отличается от подхода, который Meta использует в Instagram, где сообщения от каналов приходят через DMs (direct messages). В WhatsApp, Meta сосредоточена на упрощении использования каналов для таких групп, как НПО, исследовательские медицинские учреждения и органы проверки фактов, вместо отдельных создателей контента.

Meta указывает, что администраторы могут отправлять тексты, фотографии, видеоматериалы, стикеры и опросы через эти каналы. Важно отметить, что это непрерывные диалоги, так что пользователи не могут ответить на эти сообщения.

В то время как пользователи могут присоединиться к каналам, используя пригласительные ссылки, WhatsApp также представляет каталог для поиска различных каналов, связанных с хобби, спортивными командами и местными деятелями. Платформа заявила, что предоставит администраторам инструменты для скрытия своих каналов от общего поиска.

"Сегодня мы объявляем о каналах WhatsApp — частном способе следить за людьми и организациями, которые важны для вас, прямо в WhatsApp. Мы начинаем в Сингапуре и Колумбии, но позже в этом году мы запустим их для всех. Мы создаем каналы, чтобы они были самым конфиденциальным способом общения. Как администратор канала, ваш номер телефона не будет показан подписчикам, и подписка на канал не покажет его администратору или другим подписчикам канала", — сказал глава компании Марк Цукерберг.

Напомним, что пользователи WhatsApp на Android могут ожидать в ближайшем времени новую функцию, позволяющую демонстрировать содержимое своего экрана во время видеозвонка. На данный момент эта функция доступна только для бета-версии приложения, но вскоре она станет общедоступной.

Также мы писали, что глобальный лидер среди мессенджеров WhatsApp недавно анонсировал внедрение новой функции, известной как "Закрытие чата". Этот инновационный инструмент призван повысить уровень приватности пользователей, предоставляя возможность скрыть личные беседы или групповые обсуждения в специальной, надежно защищенной папке.