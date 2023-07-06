Уже сегодня Meta запускает конкурента Twitter

Приложение Threads от Meta, которое будет конкурентом Twitter. Фото: google.com

Сегодня, 6 июля, материнская компания Facebook Meta запустит свое новое приложение Threads. Более того, приложение будет конкурировать с Twitter.

Об этом сообщает BBC.

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Что известно о приложении Threads

Отмечается, что новое приложение от Meta — Threads будет связано с Instagram. Кроме того, он доступен для предзаказа в Apple App Store.

Threads имеет информационную панель, напоминающую Twitter. Meta описывает свое приложение как "программу для текстовых разговоров". Это будет бесплатная услуга и без ограничений в количестве публикаций, которые пользователь сможет просмотреть.

"Threads — это место, где сообщества собираются, чтобы обсудить все: от тем, которые вас интересуют сегодня, до того, что будет в тренде завтра", — указано в описании приложения в App Store.

Приложение Meta Threads также будет хранить данные на вашем телефоне, в том числе информацию о вашем местоположении, покупках и истории просмотра веб-страниц.

Приложение Threads похоже на Twitter. Фото: Meta

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