Вреден ли Wi-Fi роутер для здоровья

Wi-Fi роутеры распространяют электромагнитное и радиочастотное излучение. Поэтому такие устройства в спальне лучше не устанавливать. Иначе вы будете постоянно подвержены чрезмерному воздействию электромагнитного и радиочастотного излучения. Опасность от него тем больше, чем маршрутизатор ближе. Кроме того, воздействие электромагнитного излучения во время сна может отрицательно сказаться на здоровье.

Новини.LIVE со ссылкой на EMF Academy перечислило главные опасности маршрутизатора в спальне.

Сигнал Wi-Fi - это форма радиочастотного излучения. Его излучает большая часть электроники, особенно беспроводной. Излучение ЭМП делится на три категории: электрическое поле, магнитное поле и радиочастота. Такие вещи, как светодиодная лампочка, могут излучать электрическое поле, ноутбук будет излучать магнитное излучение, а беспроводной сигнал от маршрутизаторов Wi-Fi или сотовых телефонов является формой радиочастотного излучения. Wi-Fi-излучение - разновидность радиочастотного излучения, иногда также называемого микроволновым. Хотя это волна с относительно низкой энергией и технически представляет собой форму"неионизирующего излучения", это не означает, что она потенциально не опасна.

Всемирная организация здравоохранения в 2011 году классифицировала радиочастотное излучение, подобное тому, которое испускается маршрутизаторами, как возможный канцероген (группа 2B).

Независимые исследования связали электромагнитное излучение от Wi-Fі с целым рядом проблем со здоровьем, таких как: нарушение метаболизма глюкозы в головном мозге, повышенная проницаемость гематоэнцефалического барьера, нарушение клеточного метаболизма, разрывы в цепях ДНК.

Еще одна возможная проблема – тиннитус, который еще называется звоном в ушах. Тиннитус на самом деле определяется как улавнивание любого последовательного звука без фактического присутствия внешнего источника. И это чаще всего бывает у людей с EHS (гиперчувствительность к электросети).

Могут наблюдаться проблемы с памятью. Фактически, растет число экспертов, которые считают, что недавнее увеличение заболеваемости болезнью Альцгеймера может быть, по крайней мере, частично связано с увеличением радиационного воздействия ЭМП.

Воздействие любого вида электромагнитного излучения оказывает негативное влияние на сон. В 2012 году факультет электротехники иэлектроники Мельбурнского университета провел исследование под названием "Нарушение уровня мелатонина в шишковидной железе у человека из-за электромагнитных полей и ограничений Международной комиссии по защите от неионизирующих излучений". Исследование показало, что ЭМП от таких вещей, как Wi-Fi-излучение, препятствует способности нашего организма вырабатывать мелатонин, который является гормоном, регулирующим наш сон и бодрствование. Ученые обнаружили, что наши тела склонны интерпретировать электрическую природу излучения ЭМП так же, как свет.

Поэтому лучше сохранять безопасное расстояние от маршрутизатора Wi-Fi: около 8-12 метров, в зависимости от мощности маршрутизатора.