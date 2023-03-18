Volkswagen представил бюджетный электрокар: сколько он будет стоить

ID.2all будет стоить 25 тысяч евро

Автомобильный концерн Volkswagen продемонстрировал концепт ID.2all – небольшой хэтчбек с питанием от батареи, который компания планирует продавать за 25 тысяч евро (26 600 долларов) или меньше. Его начнут производить в 2026 году.

Об этом сообщает Insider.

Бюджетное авто

Автомобиль по такой цене станет большим шагом вперед для рынка электромобилей. По данным Kelley Blue Book, в феврале в среднем новый электромобиль продавался за 58 385 долларов.

Стоит отметить, что в течение многих лет американский бизнесмен Илон Маск говорил о планах Tesla представить более доступный электромобиль, стоимость которого составит 25 тысяч долларов. Однако самая дешевая Tesla — Model 3 в США сейчас стоит от 42 990 долларов.

Характеристики

По данным Volkswagen, ID.2all имеет запас хода около 450 км, передний привод и один двигатель мощностью 223 лошадиные силы. В отличие от многих предшественников, которые в одномоторном варианте предлагали задний привод, более компактный ID.2all будет переднеприводным.

Разгон до 100 км/ч займет менее чем за 7 секунд. Однако максимальная скорость электромобиля будет ограничена значением 160 км/ч.

Объем багажника 440 литров можно будет увеличить до 1330 литров за счет складывания сидений заднего ряда.

Автомобиль будет иметь минималистскую кабину с несколькими кнопками и двумя большими экранами. Педали акселератора и тормоза оформлены в виде кнопок Play и Stop/Pause.

Volkswagen не намерен продавать будущую модель в США. И это имеет смысл, потому что ID. 2all было бы трудно продать американским покупателям, которые больше предпочитают внедорожники, а не маленькие хэтчбеки, которые остаются популярными в Европе.

Планы о еще более дешевом электрокаре

По данным Carscoops, Volkswagen планирует предложить в Европе и на других рынках более компактный и более дешевый электрокар ID.1, который станет своего рода электрическим преемником Polo.

Его цена в первоначальной комплектации не превысит 20 тысяч евро, а батарея 57 кВтч обеспечит запас хода до 402 км по циклу WLTP.

По всей видимости, этот хэтчбек будет выпускаться под марками Skoda и Cupra, которые являются дочерними брендами Volkswagen.

Напомним, ранее компания Rolls-Royce представила свой первый полностью электрический автомобиль. Новинка получит новый двигатель, но снаружи останется преданным традиционному стилю Rolls-Royce.

Фото: FABIAN BIMMER/Reuters