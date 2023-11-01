Почему обновление Android 14 работает некорректно — что говорят в Google

Использование смартфона с Android. Иллюстративное фото: iTech.ua

Обновление Android 14 еще полностью не началось. В новой операционной системе могут обновиться смартфоны Google Pixel и несколько моделей Samsung. В свою очередь пользователи уже начали сообщать о проблемах, которые могут возникать из-за новой версии ОС.

Об этом сообщает Techspot.

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Отмечается, что имея одну программную ошибку, смартфоны могут испытывать проблемы с работой или перестать запускаться вообще.

Что касается функции Multiple Profiles, то благодаря ей можно создавать на одном смартфоне несколько профилей для пользователей. Но если ее не активировать, телефон будет работать правильно.

Однако если же ее скачать, то может быть ряд проблем, а именно:

длительная загрузка;

запрет доступа к накопителю к автоматическому сбросу настроек.

Поэтому может удаляться вся информация на смартфоне, которую невозможно будет восстановить.

Реакция Google

Несмотря на большое количество жалоб от пользователей, обновивших устройства до Android 14, Google пока никак не отреагировал на это и не прокомментировал такие сложности.

Для профилактики пользователям советуют не обновлять пока свои девайсы к Android 14 или убедиться в том, что устройство имеет только один профиль, которым пользуются.

Напомним, ранее мобильный мессенджер WhatsApp отказался от поддержки миллионов Android-смартфонов — приложение перестанет на них устанавливаться. Пострадают пользователи, которые очень не любят менять свои телефоны.