Владельцам iPhone грозит опасность: как не подхватить вирус через AirDrop
Пользователей смартфонов Apple предупредили о новой схеме заражения вирусом. Специалисты рассказали, что технологии беспроводной передачи данных, в частности Apple AirDrop, могут использовать злоумышленники. Через эту популярную функцию пользователь телефона может получить вредоносные файлы на устройство.
Об этом сообщает No Worries.
Вирус через Apple AirDrop
Специалисты посоветовали пользователям iPhone не использовать AirDrop в общественных местах. Они также предупредили владельцев Android об аналогичной угрозе.
Для того чтобы не подхватить вирус, нужно разрешить функцию AirDrop только своим контактам.
К тому же людям следует помнить об отключении функции автоматического подключения к Wi-Fi. Это поможет не подключаться к опасным и вредоносным сетям. Специалисты советуют не совершать финансовые операции и не вводить персональные данные через общественные Wi-Fi точки. Для этого следует использовать мобильный или домашний интернет.
Безопаснее всего подключаться к Wi-Fi с авторизацией. Механизмы шифрования WPA/WPA2 используются для защиты пользователей. Эксперты также добавили, что нужно использовать сайты, имеющие сертификат безопасности HTTPS.
Напомним, с появлением iOS 17 осенью этого года Apple Music получит несколько новых функций. Они должны сделать использование приложения и потокового сервиса Apple Music более простым и интересным для пользователей.
Также мы писали, что вся линейка iPhone 15, которые готовятся к выпуску, предположительно будут иметь 48-мегапиксельные камеры. Также ожидается, что камеры в iPhone 15 и 15 Plus будут использовать трехслойный CMOS-датчик, захватывающий больше света, что существенно улучшит качество фотографий.