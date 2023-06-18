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Владельцам iPhone грозит опасность: как не подхватить вирус через AirDrop

18 июня 2023 20:32
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Владельцам iPhone грозит опасность: как не подхватить вирус через AirDrop
Смартфон от Apple в руках человека. Фото: google.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Пользователей смартфонов Apple предупредили о новой схеме заражения вирусом. Специалисты рассказали, что технологии беспроводной передачи данных, в частности Apple AirDrop, могут использовать злоумышленники. Через эту популярную функцию пользователь телефона может получить вредоносные файлы на устройство.

Об этом сообщает No Worries.

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Вирус через Apple AirDrop

Специалисты посоветовали пользователям iPhone не использовать AirDrop в общественных местах. Они также предупредили владельцев Android об аналогичной угрозе.

Для того чтобы не подхватить вирус, нужно разрешить функцию AirDrop только своим контактам.

К тому же людям следует помнить об отключении функции автоматического подключения к Wi-Fi. Это поможет не подключаться к опасным и вредоносным сетям. Специалисты советуют не совершать финансовые операции и не вводить персональные данные через общественные Wi-Fi точки. Для этого следует использовать мобильный или домашний интернет.

Безопаснее всего подключаться к Wi-Fi с авторизацией. Механизмы шифрования WPA/WPA2 используются для защиты пользователей. Эксперты также добавили, что нужно использовать сайты, имеющие сертификат безопасности HTTPS.

Напомним, с появлением iOS 17 осенью этого года Apple Music получит несколько новых функций. Они должны сделать использование приложения и потокового сервиса Apple Music более простым и интересным для пользователей.

Также мы писали, что вся линейка iPhone 15, которые готовятся к выпуску, предположительно будут иметь 48-мегапиксельные камеры. Также ожидается, что камеры в iPhone 15 и 15 Plus будут использовать трехслойный CMOS-датчик, захватывающий больше света, что существенно улучшит качество фотографий.

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