Расходы SpaceX на развитие Starship оцениваются в 5 млрд долларов

Ракета Starship в сборе на стартовом комплексе в Starbase у Бока-Чика. Фото: SpaceX

SpaceX готовится к масштабным издержкам, оцененным в 5 млрд дол. или более того, на дальнейшее развитие своего передового корабля Starship и необходимую инфраструктуру запуска. Согласно судебным документам и высказываниям исполнительного директора компании, эти инвестиции планируются осуществить до конца этого года.

Об этом сообщает Portaltele.

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Что известно

Недавно SpaceX подала ходатайство в федеральный окружной суд округа Колумбия по иску, поданному несколькими экологическими и индейскими группами против Федерального управления гражданской авиации (FAA). В иске утверждается, что действия FAA по лицензированию запусков SpaceX Starship из местности Бока-Чика в Техасе нарушают экологическое законодательство и правила. SpaceX убеждает, что решение суда может привести к отмене лицензии и серьезно предотвратить дальнейшее развитие программы Starship/Super Heavy, что приведет к значительным убыткам для компании.

По словам финансового директора SpaceX Брета Джонсена, успешное рассмотрение иска может привести к задержкам в запусках и негативно отразиться на доходах компании. В частности, это может представлять угрозу для получения дохода от запусков Starship для NASA и коммерческих клиентов.

В общем, успешное разрешение судебного иска становится ключевым для SpaceX, поскольку это повлияет на дальнейшее развитие их программы Starship/Super Heavy, открывая путь к запуску людей на Луну и обеспечению функциональности широкополосной сети Starlink.

Напомним, что компания SpaceX запустила новенькую партию спутников в космос. Речь идет о 22 единицах V2 mini.