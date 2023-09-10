Военные рассказали об особенностях нового ударного украинского дрона

Украинский FPV-дрон KH-S7. Фото: Минобороны Украины

В Украине создали ударный FPV-дрон KH-S7. Он предназначен для того, чтобы наносить удары по разным подвижным и стационарным наземным целям.

Об этом сообщили в пресс-службе Сил обороны юга Украины.

Читайте также:

Разработка дрона

"Дрон начали разрабатывать с лета прошлого года. В команду собрались единомышленники, среди которых были инженеры и военные, ранее вместе интересовавшиеся и годами занимавшиеся БпЛА как хобби", — говорится в сообщении.

FPV-дроны KH-S7. Фото: Минобороны Украины

Особенности БпЛА

Этот дрон может нести вес в один килограмм на расстояние семи километров. Мощность имеет и больше возможностей, но есть много нюансов.

Разработчики отечественного беспилотника говорят, что максимально KH-S7 украинские воины применяли на дальности 9,5 км.

Работа дронов

Украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины показали, как взорвали артиллерийскую гаубицу противника.

Напомним, Служба безопасности Украины представила проект нового дальнобойного беспилотного аппарата под названием "Морок", способного преодолевать расстояния до 800 км. В партнерстве с банком ПУМБ проводится сбор 60 миллионов гривен для создания 33 таких устройств, при этом приглашаются все заинтересованные стороны для финансирования этой инициативы.