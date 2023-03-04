Вышел трейлер игры RPG The Thaumaturge о захваченной россией Польше

Игра The Thaumaturge

На днях студия Fool's Theory, ответственная за ремейк первого "Ведьмака", и издательство 11 bit studios анонсировали новую сюжетную игру RPG The Thaumaturge. После этого разработчики выпустили трейлер, где впервые показали геймплейные кадры.

Об этом сообщает УНИАН.

Анонс игры The Thaumaturge

На видео изначально демонстрируется герой и витающие вокруг него привидения. Затем показывается изучение местности и общение с персонажами. В игре будет множество разнообразных локаций — улицы города, богатые особняки, кладбище, заброшенное поселение в лесу, железнодорожная станция и прочее. Исследовать местность следует в изометрическом формате.

Во второй половине ролика мельком показали битвы. Они реализованы в пошаговом режиме: игрок выбирает противника и умение для причинения вреда. А в конце неизвестный персонаж говорит протагонисту: "Ты проиграл, ты всегда это делал".

Что известно об игре The Thaumaturge

События игры переносят пользователей в Варшаву 1905, которая, как и вся Польша, находится под гнетом российской империи.

Главный герой — тауматург. Это человек, способный укротить потусторонние существа под названием салюторы. Они похожи на привидений и обладают огромной силой.

При прохождении игрокам часто придется производить моральный выбор и потом пожинать последствия.

Вариативный сюжет заявлен, как одна из особенностей The Thaumaturge. Пользователям придется столкнуться с разношерстным обществом, где каждый социальный слой преследует свои интересы. Игроки смогут манипулировать людьми посредством их слабостей.

Тактическая боевая система реализована в пошаговом формате с выбором целей и навыков применения.

The Thaumaturge выйдет на ПК, дата релиза пока не разглашается.

Напомним, российская компания Mundfish выпустила видеоигру Atomic Heart. Сюжет проходит в альтернативном СССР, в котором игрокам пропагандируют коммунизм и КГБ.

Впоследствии выяснилось, что компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам россии и кормит кремль. В Минцифры призвали игнорировать релиз. Цифровую версию игры хотят запретить в Украине.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров направил в Sony, Microsoft и Valve Corporation заявления с просьбой заблокировать продажи российской игры Atomic Heart.