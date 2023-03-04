Вышел трейлер игры RPG The Thaumaturge о захваченной россией Польше
На днях студия Fool's Theory, ответственная за ремейк первого "Ведьмака", и издательство 11 bit studios анонсировали новую сюжетную игру RPG The Thaumaturge. После этого разработчики выпустили трейлер, где впервые показали геймплейные кадры.
Об этом сообщает УНИАН.
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Анонс игры The Thaumaturge
На видео изначально демонстрируется герой и витающие вокруг него привидения. Затем показывается изучение местности и общение с персонажами. В игре будет множество разнообразных локаций — улицы города, богатые особняки, кладбище, заброшенное поселение в лесу, железнодорожная станция и прочее. Исследовать местность следует в изометрическом формате.
Во второй половине ролика мельком показали битвы. Они реализованы в пошаговом режиме: игрок выбирает противника и умение для причинения вреда. А в конце неизвестный персонаж говорит протагонисту: "Ты проиграл, ты всегда это делал".
Что известно об игре The Thaumaturge
События игры переносят пользователей в Варшаву 1905, которая, как и вся Польша, находится под гнетом российской империи.
Главный герой — тауматург. Это человек, способный укротить потусторонние существа под названием салюторы. Они похожи на привидений и обладают огромной силой.
При прохождении игрокам часто придется производить моральный выбор и потом пожинать последствия.
Вариативный сюжет заявлен, как одна из особенностей The Thaumaturge. Пользователям придется столкнуться с разношерстным обществом, где каждый социальный слой преследует свои интересы. Игроки смогут манипулировать людьми посредством их слабостей.
Тактическая боевая система реализована в пошаговом формате с выбором целей и навыков применения.
The Thaumaturge выйдет на ПК, дата релиза пока не разглашается.
Напомним, российская компания Mundfish выпустила видеоигру Atomic Heart. Сюжет проходит в альтернативном СССР, в котором игрокам пропагандируют коммунизм и КГБ.
Впоследствии выяснилось, что компьютерная игра Atomic Heart "сливает" данные пользователей госорганам россии и кормит кремль. В Минцифры призвали игнорировать релиз. Цифровую версию игры хотят запретить в Украине.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров направил в Sony, Microsoft и Valve Corporation заявления с просьбой заблокировать продажи российской игры Atomic Heart.