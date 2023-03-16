Теперь в мобильном приложении Укрзализныци можно приобрести льготные билеты

Укрзализныця

Мобильное приложение Укрзализныци обновили. Теперь в нем можно купить билеты для льготных категорий граждан и сопровождающих.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Подробности

В приложении теперь появился и английский язык. Было дополнительно внесено несколько изменений.

"Дополнительно внесли несколько небольших изменений (например, упорядочили схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности), чтобы сделать ваш опыт использования приложения еще лучше", — говорится в сообщении.

Скачать приложение от Укрзализныци можно нажав на ссылку.

Напомним, АО "Укрзализныця" начинает масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.

Также мы писали, что на 11 крупнейших вокзалах страны появились удобные дозаторы питьевой воды для путешествующих поездами животных.

Железнодорожная компания Норвегии VY передала Укрзализныце 30 тысяч "комфортных наборов". В них входят плед, беруши и маски для сна.