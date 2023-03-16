Теперь в мобильном приложении Укрзализныци можно приобрести льготные билеты
Мобильное приложение Укрзализныци обновили. Теперь в нем можно купить билеты для льготных категорий граждан и сопровождающих.
Об этом сообщает Укрзализныця.
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Подробности
В приложении теперь появился и английский язык. Было дополнительно внесено несколько изменений.
"Дополнительно внесли несколько небольших изменений (например, упорядочили схемы вагонов, доработали оценку путешествия и программу лояльности), чтобы сделать ваш опыт использования приложения еще лучше", — говорится в сообщении.
Скачать приложение от Укрзализныци можно нажав на ссылку.
Напомним, АО "Укрзализныця" начинает масштабную кампанию по украинизации железной дороги, в рамках которой будут переименованы станции и изменен язык надписей в поездах и нумерация километража.
Также мы писали, что на 11 крупнейших вокзалах страны появились удобные дозаторы питьевой воды для путешествующих поездами животных.
Железнодорожная компания Норвегии VY передала Укрзализныце 30 тысяч "комфортных наборов". В них входят плед, беруши и маски для сна.