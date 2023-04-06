Великобритания впервые испытала серию боевых беспилотных машин
Великобритания впервые опробовала роботизированный танк Type X, беспилотные боевые машины Wiesel Wingman и ROBUST с пушками, БПЛА и ракетами Javelin.
Об этом пишет British Army.
На официальном сайте армии Великобритании говорится, что испытания прошли успешно.
В тестах приняли участие три беспилотника: ROBUST, Wiesel Wingman и Type X. Они разработаны израильской компанией Elbit, немецкой Rheinmetall и эстонской Milrem соответственно.
Возможности техники
Беспилотная боевая машина ROBUST оборудована 30-мм пушкой и активной защитой Iron Fist. В арсенале есть система управления огнем и система ситуационной осведомленности.
Wiesel Wingman — это относительно новая немецкая разработка. Она была представлена компанией Rheinmetall на выставке вооружений AUSA 2019 года. Машина оборудована пусковой установкой для запуска противотанковых ракет Javelin.
Наконец, Type X — это новый роботизированный танк, представленный на выставке IDEX-2023, проходившей в конце зимы в ОАЭ. Он оборудован боевым модулем Cockerill II, двумя пушками и может запускать дроны Hunter 2S.
Военные говорят, что техника находится на начальном этапе, поэтому об интеграции роботов в вооруженные силы говорить еще рано.
Напомним, в беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.