Великобритания впервые испытала серию боевых беспилотных машин

В тестах приняли участие три беспилотника

Великобритания впервые опробовала роботизированный танк Type X, беспилотные боевые машины Wiesel Wingman и ROBUST с пушками, БПЛА и ракетами Javelin.

Об этом пишет British Army.

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На официальном сайте армии Великобритании говорится, что испытания прошли успешно.

В тестах приняли участие три беспилотника: ROBUST, Wiesel Wingman и Type X. Они разработаны израильской компанией Elbit, немецкой Rheinmetall и эстонской Milrem соответственно.

Возможности техники

Беспилотная боевая машина ROBUST оборудована 30-мм пушкой и активной защитой Iron Fist. В арсенале есть система управления огнем и система ситуационной осведомленности.

Wiesel Wingman — это относительно новая немецкая разработка. Она была представлена ​​компанией Rheinmetall на выставке вооружений AUSA 2019 года. Машина оборудована пусковой установкой для запуска противотанковых ракет Javelin.

Наконец, Type X — это новый роботизированный танк, представленный на выставке IDEX-2023, проходившей в конце зимы в ОАЭ. Он оборудован боевым модулем Cockerill II, двумя пушками и может запускать дроны Hunter 2S.

Военные говорят, что техника находится на начальном этапе, поэтому об интеграции роботов в вооруженные силы говорить еще рано.

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Напомним, в беларуси объявили о начале проверки боевой готовности армии. Она проводится по приказу самопровозглашенного президента страны александра лукашенко.