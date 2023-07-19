Ученые из США создали робота-собаку с огнеметом

Робот-собака с огнеметом. Фото: Throwflame

Американские ученые разработали и представили Thermonator — работа-собаку с огнеметом. Действенный образец можно получить уже в третьем квартале этого года.

Об этом сообщила сама компания-производитель Throwflame.

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Робот-собака с огнеметом

Сообщается, что новинка не относится к военному оружию, ведь в Америке обращение огнеметов не ограничено.

Робота оснастили компактным огнеметом ARC Flamethrower, который имеет дальность действия до 10 метров. Роботом также можно дистанционно управлять через Wi-Fi.

Новый робот вызывает противоречивые реакции. С одной стороны, это прорыв в передовой военной технологии, с другой — он может быть источником потенциальной угрозы.

Напомним, в польском городе Новая Демба на местном полигоне военные опробовали новую боевую роботизированную платформу. Роботизированная машина PIAP HUNTeR имеет боевой модуль AREX ZMU-03 с 12,7 мм пулеметом.

Испытание прошло в рамках программы Future Task Force, разрабатываемой в Генеральном штабе ВС Польши. Их проводили, применяя пехоту и бронетехнику с приближением к боевым условиям.