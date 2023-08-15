Ученые придумали новый способ получения энергии солнца: в чем секрет
В последнее время ученые и ученые активно ищут альтернативные источники энергии, способные снизить негативное влияние на окружающую среду. Их новая разработка основывается на процессе фотосинтеза в растениях.
Об этом сообщает snexplores.org.
Новый способ получения энергии солнца
Как известно, появилась новая разработка ученых — технология солнечных листьев, которая может стать революционным шагом в области зеленого топлива.
Основная идея — создание специальных устройств, напоминающих листья растений, способных эффективно превращать солнечную энергию в химические вещества, которые могут использоваться как топливо.
"Эта технология базируется на процессе фотосинтеза, который известен в растительном мире. Однако в отличие от обычных растений, солнечные листья могут работать гораздо эффективнее и производить синтетические топливные материалы", — говорится в материале.
Ученые, работающие в этом направлении уже смогли достичь определенных успехов в повышении эффективности конверсии солнечной энергии в химические соединения, пригодные для дальнейшего использования в промышленности. В новой разработке фотосинтез в солнечном листе может происходить даже при низком освещении и в условиях, когда обычные солнечные панели не могут эффективно функционировать.
Несмотря на это, солнечные листья еще находятся на этапе тестирования и испытаний.
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