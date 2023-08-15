Ученые придумали новый способ получения энергии солнца: в чем секрет

Солнце светит в небе. Фото: google

В последнее время ученые и ученые активно ищут альтернативные источники энергии, способные снизить негативное влияние на окружающую среду. Их новая разработка основывается на процессе фотосинтеза в растениях.

Об этом сообщает snexplores.org.

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Как известно, появилась новая разработка ученых — технология солнечных листьев, которая может стать революционным шагом в области зеленого топлива.

Основная идея — создание специальных устройств, напоминающих листья растений, способных эффективно превращать солнечную энергию в химические вещества, которые могут использоваться как топливо.

"Эта технология базируется на процессе фотосинтеза, который известен в растительном мире. Однако в отличие от обычных растений, солнечные листья могут работать гораздо эффективнее и производить синтетические топливные материалы", — говорится в материале.

Ученые, работающие в этом направлении уже смогли достичь определенных успехов в повышении эффективности конверсии солнечной энергии в химические соединения, пригодные для дальнейшего использования в промышленности. В новой разработке фотосинтез в солнечном листе может происходить даже при низком освещении и в условиях, когда обычные солнечные панели не могут эффективно функционировать.

Несмотря на это, солнечные листья еще находятся на этапе тестирования и испытаний.

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