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Ученые создали робота-повара, который учится готовить по видео

7 июня 2023 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые создали робота-повара, который учится готовить по видео
Робот-повар учится готовить еду. Фото: Portaltele
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Исследователи из Кембриджского университета создали робота, которого учат готовить еду по видео. Они запрограммировали его с помощью кулинарной книги, где есть восемь простых салатов. Робот смог даже сам придумать рецепт и приготовить блюдо за ним.

Об этом сообщает Portaltele.

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Робот-повар учится готовить

С помощью методов компьютерного зрения робот анализировал каждый кадр видео и идентифицировал кухонные приборы, ингредиенты, руки и лицо демонстратора. Рецепты и видео он превратил в векторы, с которыми проводил математические операции, чтобы определить степень схожести между демонстрацией и вектором.

Из 16 видео робот правильно распознал рецепт в 93% случаев, но обнаружил лишь 83% действий повара. Робот также различил, где возникла человеческая ошибка, а где просто увеличилась порция.

"Мы хотели увидеть, сможем ли мы научить робота-повара учиться таким же постепенным способом, как и люди, — определяя ингредиенты и то, как они сочетаются в блюде", — отметил инженер Гжегож Сохацки.

Это исследование свидетельствует о том, что видеоконтент может являться ценным источником информации для автоматизированного приготовления пищи. Это значительно упрощает и удешевляет обучение роботов-поваров.

Напомним, что инженеры из Университета Ватерлоо разработали робота, который может найти потерянные вещи, такие как лекарства, очки или телефоны. Ученые убеждены, что в первую очередь этот робот пригодится людям, страдающим деменцией.

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