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Ученые разработали робота, который будет искать пропавшие вещи

28 мая 2023 01:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Ученые разработали робота, который будет искать пропавшие вещи
Робот, который будет искать пропавшие вещи. Фото: Университет Ватерлоо
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Инженеры из Университета Ватерлоо разработали робота, который может найти потерянные вещи, такие как лекарства, очки или телефоны. Ученые убеждены, что прежде всего этот робот пригодится людям, страдающие деменцией.

Также робота смогут использовать люди без этого диагноза. К примеру, те, кто часто забывают вещи. Об этом пишет издание SciTechDaily.

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Ученые исследовали способности мобильного робота с камерой, по которой он может "взаимодействовать" окружающей средой. Так, они запрограммировали робота так, чтобы он мог обнаружить, отследить и хранить в памяти попадающие в его поле зрения объекты.

Если вещь потерялась, робот может сообщить, когда и где в последний раз его "видел".

Напомним, ученые обнаружили скрытое изображение на картине Пикассо. На картине "Мулен де ла Галетт" реставраторы музея Гуггенхайма в Нью-Йорке обнаружили маленькую собачку. Животное было закрашено, поэтому раньше его никто не замечал.

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