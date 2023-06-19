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Ученые показали, как будут выглядеть удаленные работники до 2100 года

19 июня 2023 00:37
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Ученые показали, как будут выглядеть удаленные работники до 2100 года
Модель человека, работающего дистанционно в ненадлежащих условиях до 2100 года. Фото: Furniture At Work
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

После пандемии COVID-19 многие теперь чаще работают из дома, однако для этого следует обеспечить себе должное рабочее место, поскольку некоторые работают даже с диванов или кроватей. Поэтому ученые показали, как будут выглядеть такие люди до 2100 года.

Об этом сообщает ladbible.com.

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Ученые Университета Лидса создали 3D-модель женщины — Анну, чтобы показать, как в будущем будут выглядеть люди, работающие из дома в ненадлежащих условиях. Так, на фото наблюдаем, что у нее горбатая спина, отечные глаза, "похожие на когти" руки и набухшие ноги.

Модель человека, работающего дистанционно в ненадлежащих условиях до 2100 года. Фото: Furniture At Work

"Анна демонстрирует много физических эффектов из-за постоянного использования технологий, экспозиции экрана и неправильной осанки, а также подчеркивает потенциальные проблемы с психическим здоровьем. Чтобы визуализировать последствия отсутствия должного места для работы дома, Furniture at Work использовала научные исследования и сотрудничала с экспертами по охране здоровье, чтобы показать, как может выглядеть удаленный работник будущего", — отмечает издание.

Из-за того, что Анна постоянно работает с кровати, ее спина сгорбилась, а поскольку она не отводит взгляда от экрана ноутбука, то ее глаза набухли и болят. Кроме того, заметно, что женщина набрала лишний вес из-за малоподвижного образа жизни, а также имеет слабый иммунитет, поскольку не занимается физическими упражнениями.

Модель человека, работающего дистанционно в ненадлежащих условиях до 2100 года. Фото: Furniture At Work
Модель человека, работающего дистанционно в ненадлежащих условиях до 2100 года. Фото: Furniture At Work

Эксперты призывают тех, кто работает из дома, принять меры по сохранению здоровья и избежанию проблем. Основатель United Medical Education Брайан Кларк отмечает необходимость регулярных перерывов, чтобы размяться и подвигаться, ведь таким образом можно избежать боли в спине и шее. Он также рекомендует обустроить рабочее место для дистанционной работы.

Напомним, что большое количество людей любит на перекусы брать и употреблять бутерброды с колбасой, не задумываясь о том, полезен ли такой перекус. Медики объяснили, насколько опасны бутерброды с колбасой и сыром для здоровья человека.

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