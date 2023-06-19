Ученые показали, как будут выглядеть удаленные работники до 2100 года

Модель человека, работающего дистанционно в ненадлежащих условиях до 2100 года. Фото: Furniture At Work

После пандемии COVID-19 многие теперь чаще работают из дома, однако для этого следует обеспечить себе должное рабочее место, поскольку некоторые работают даже с диванов или кроватей. Поэтому ученые показали, как будут выглядеть такие люди до 2100 года.

Об этом сообщает ladbible.com.

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Ученые Университета Лидса создали 3D-модель женщины — Анну, чтобы показать, как в будущем будут выглядеть люди, работающие из дома в ненадлежащих условиях. Так, на фото наблюдаем, что у нее горбатая спина, отечные глаза, "похожие на когти" руки и набухшие ноги.

Модель человека, работающего дистанционно в ненадлежащих условиях до 2100 года. Фото: Furniture At Work