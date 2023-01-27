Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера — кого они будут касаться

Как изменятся автомобильные номера

Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера. Изменения касаются автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение "Дія".

Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства внутренних дел.

Согласно документу, номерные знаки автомобилей, оформляющих онлайн или через приложение "Действие", вместо первых двух букв, обозначаемых регионом, будут использовать следующие обозначения:

"ED", "DC" будут получать автомобили, оформленные с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;

"DI", "PD" будут получать автомобили, оформленные через Единый государственный веб портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Действие".

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