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В Украине появятся новые автомобильные номера: МВД утвердило изменения

27 января 2023 18:42
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера — кого они будут касаться
Как изменятся автомобильные номера
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера. Изменения касаются автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение "Дія".

Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства внутренних дел.

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Согласно документу, номерные знаки автомобилей, оформляющих онлайн или через приложение "Действие", вместо первых двух букв, обозначаемых регионом, будут использовать следующие обозначения:

  • "ED", "DC" будут получать автомобили, оформленные с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
  • "DI", "PD" будут получать автомобили, оформленные через Единый государственный веб портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Действие".

Напомним, недавно мы писали о пяти лучших авто для начинающих водителей. В этот список попали автомобили, которые сейчас доступны на рынке по цене менее 15 тысяч долларов. Они надежны, удобны, привлекательны, экономичны, практичны и, прежде всего, безопасны.

Кроме того, мы писали о четырех лучших подержанных дизельных автомобилях.

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