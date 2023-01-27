Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера — кого они будут касаться

В Украине появятся новые автомобильные номера: МВД утвердило изменения
Украинские автовладельцы получат новые автомобильные номера. Изменения касаются автомобилей, которые будут оформлять онлайн и через приложение "Дія".
Об этом говорится в соответствующем приказе Министерства внутренних дел.
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Согласно документу, номерные знаки автомобилей, оформляющих онлайн или через приложение "Действие", вместо первых двух букв, обозначаемых регионом, будут использовать следующие обозначения:
- "ED", "DC" будут получать автомобили, оформленные с применением средств электронного кабинета водителя функциональной подсистемы Единого государственного реестра единой информационной системы МВД;
- "DI", "PD" будут получать автомобили, оформленные через Единый государственный веб портал электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала "Действие".
Напомним, недавно мы писали о пяти лучших авто для начинающих водителей. В этот список попали автомобили, которые сейчас доступны на рынке по цене менее 15 тысяч долларов. Они надежны, удобны, привлекательны, экономичны, практичны и, прежде всего, безопасны.
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