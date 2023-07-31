Минобороны заключило договор с BAYKAR MAKINA: что известно

В Украине появится центр ремонта и обслуживания беспилотников
Министерство обороны подписало договор с турецкой компанией BAYKAR MAKINA. Согласно ему в Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников.
Об этом сообщили в Минобороны.
Что предусматривает договор
Сообщается, что документ был принят в рамках соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.
Соответственно в Украине появится собственный центр, который позволит ремонтировать и обслуживать беспилотники. Когда именно начнут строительство, неизвестно.
"Мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы. Отдельная благодарность компании BAYKAR за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией", — сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали, что производить беспилотники станет легче. Компании, занимающиеся разработкой беспилотников и обучением операторов дронов, могут стать резидентами Дія.City. Благодаря этому они будут иметь лучшие условия по налогам.