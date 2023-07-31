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В Украине появится центр ремонта и обслуживания беспилотников

31 июля 2023 20:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Минобороны заключило договор с BAYKAR MAKINA: что известно
Минобороны подписало договор с BAYKAR MAKINA. Фото: Минобороны\Telegram
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Министерство обороны подписало договор с турецкой компанией BAYKAR MAKINA. Согласно ему в Украине появится сервисный центр по ремонту и обслуживанию беспилотников.

Об этом сообщили в Минобороны.

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Сообщается, что документ был принят в рамках соглашения между Украиной и Турцией о сотрудничестве в сфере высоких технологий, авиационной и космической отраслях.

Соответственно в Украине появится собственный центр, который позволит ремонтировать и обслуживать беспилотники. Когда именно начнут строительство, неизвестно.

"Мы двигаемся вперед, и нам важно создавать собственную базу в Украине для обслуживания беспилотников. Этот совместный проект заложит основу нашей системной работы. Отдельная благодарность компании BAYKAR за вклад в наращивание мощности ВСУ в борьбе с российской агрессией", — сообщили в ведомстве.

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Заключение соглашения. Фото: Минобороны\Telegram

Напомним, ранее мы писали, что производить беспилотники станет легче. Компании, занимающиеся разработкой беспилотников и обучением операторов дронов, могут стать резидентами Дія.City. Благодаря этому они будут иметь лучшие условия по налогам.

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