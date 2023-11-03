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В Украине запустят Единый реестр домашних животных, — Минцифры

3 ноября 2023 18:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В Украине запустят Единый реестр домашних животных, — Минцифры
Кошка и собака. Фото: Front News, фото иллюстративный
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Кабинет министров принял постановление о создании Единого государственного реестра домашних животных, а именно собак и кошек. Теперь описание животных, информация о вакцинации, стерилизации и другие данные будут содержаться в электронном реестре.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации.

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"Это упростит получение документов для животных и поможет адаптировать украинское законодательство к международным стандартам", — говорится в сообщении.

Этот проект был создан при содействии Министерства аграрной политики и продовольствия и Министерства цифровой трансформации.

"У каждого животного должен быть владелец, который будет о нем заботиться. Введение этого реестра еще является одним из факторов формирования культуры ответственного владельца. Это очень важное направление государственной политики в сфере обращения с животными", — сказал заместитель министра аграрной политики и продовольствия по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Денис Башлык.

Он также добавил, что реестр создается с целью создания комплекса мер по безопасности и благосостоянию животных и их владельцев. Чиновник заверил, что регистрация животных владельцами будет добровольной и бесплатной.

Ранее мы рассказывали, что в Министерстве цифровой трансформации заявили, что украинцы направили в СБУ 10 тысяч заявлений о коллаборантах. Как сообщалось, это произошло с помощью приложения єВорог.

Напомним, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал IT-гигантов прекратить деловые отношения с гейм-дейв компанией Xsolla. Она еще не вышла с российского рынка и поддерживает вооруженную агрессию налогами.

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