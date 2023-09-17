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В Украине создали беспилотник MARA, работающий на малых высотах

17 сентября 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине создали беспилотник MARA, работающий на малых высотах
Военный держит беспилотник. Фото: building-tech.org
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Украинские инженеры создали беспилотник MARA. Он может работать на малых высотах и в условиях порывистого ветра 20 м/с. В один рюкзак можно поместить два дрона со станцией управления и антенной.

Об этом сообщает компания BuildingTech.

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Новый беспилотник

Сообщается, что новый беспилотник состоит из основных и сменных дронов, антенны для управления полетами.

Его вес около 20 кг, он может летать на 45 км вглубь фронта и наблюдать за врагом.

Данные БпЛА используют как для наблюдения, так и для корректировки артиллерии. На дроне установлены две камеры, которые снимают фото и видео одновременно.

"По размеру MARA очень мал, и чтобы его сбить ЗРК, нужно включить активный радар. Когда оккупанты включают активный радар, сразу становятся видимыми. Это все равно что ночью включить сверхмощный прожектор. Иначе они не могут захватить цель", рассказывает военнослужащий.

новый беспилотник
Беспилотник MARA, работающий на небольших высотах. Фото: building-tech.org

Напомним, Воздушные силы Украины активизировали меры по сдерживанию российских дронов. Их тактика отражения атак становится все более продвинутой после каждой попытки противника.

Усиление потенциала в этой области направлено на противодействие беспилотникам модели "Шахед". Возможность обнаружения дронов с помощью радиолокационных систем и последующего уничтожения их с использованием зенитных орудий или крупнокалиберных пулеметов остается в приоритете.

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