В Украине создали беспилотник MARA, работающий на малых высотах

Военный держит беспилотник. Фото: building-tech.org

Украинские инженеры создали беспилотник MARA. Он может работать на малых высотах и в условиях порывистого ветра 20 м/с. В один рюкзак можно поместить два дрона со станцией управления и антенной.

Об этом сообщает компания BuildingTech.

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Сообщается, что новый беспилотник состоит из основных и сменных дронов, антенны для управления полетами.

Его вес около 20 кг, он может летать на 45 км вглубь фронта и наблюдать за врагом.

Данные БпЛА используют как для наблюдения, так и для корректировки артиллерии. На дроне установлены две камеры, которые снимают фото и видео одновременно.

"По размеру MARA очень мал, и чтобы его сбить ЗРК, нужно включить активный радар. Когда оккупанты включают активный радар, сразу становятся видимыми. Это все равно что ночью включить сверхмощный прожектор. Иначе они не могут захватить цель", — рассказывает военнослужащий.

Беспилотник MARA, работающий на небольших высотах. Фото: building-tech.org

Напомним, Воздушные силы Украины активизировали меры по сдерживанию российских дронов. Их тактика отражения атак становится все более продвинутой после каждой попытки противника.

Усиление потенциала в этой области направлено на противодействие беспилотникам модели "Шахед". Возможность обнаружения дронов с помощью радиолокационных систем и последующего уничтожения их с использованием зенитных орудий или крупнокалиберных пулеметов остается в приоритете.