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В Украине протестировали 25 роботов, которые будут помогать ВСУ

28 августа 2023 23:20
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В Украине протестировали 25 роботов, которые будут помогать ВСУ
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время тестирования роботов для ВСУ. Фото: Telegram
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине проверили 25 уникальных разработок, которые будут помогать Вооруженным Силам Украины. Речь идет о логистических, боевых, дистанционных работах-камикадзе.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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В ближайшее время на помощь украинским военным придут новые отечественные разработки. Министр цифровой трансформации протестировал более двух десятков новейших разработок.

"Технологии и инновации — ключ к нашей победе. Эти революционные решения позволят получить преимущество на поле боя и спасти жизнь наших воинов", — написал Михаил Федоров.

Министр также добавил, что сейчас в Украине значительный прогресс на рынке беспилотников — компании активно развиваются.

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Напомним, беспилотник украинского производства "Большой Бандерик" уже активно и успешно применяется на фронте. Его допустили к использованию еще в апреле этого года, а сейчас отчитываются о хороших результатах.

"Большой Бандерик" — это октокоптер, то есть беспилотник вертикального взлета и посадки.

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