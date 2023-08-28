В Украине протестировали 25 роботов, которые будут помогать ВСУ
В Украине проверили 25 уникальных разработок, которые будут помогать Вооруженным Силам Украины. Речь идет о логистических, боевых, дистанционных работах-камикадзе.
Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Работы будут помогать ВСУ
В ближайшее время на помощь украинским военным придут новые отечественные разработки. Министр цифровой трансформации протестировал более двух десятков новейших разработок.
"Технологии и инновации — ключ к нашей победе. Эти революционные решения позволят получить преимущество на поле боя и спасти жизнь наших воинов", — написал Михаил Федоров.
Министр также добавил, что сейчас в Украине значительный прогресс на рынке беспилотников — компании активно развиваются.
Напомним, беспилотник украинского производства "Большой Бандерик" уже активно и успешно применяется на фронте. Его допустили к использованию еще в апреле этого года, а сейчас отчитываются о хороших результатах.
"Большой Бандерик" — это октокоптер, то есть беспилотник вертикального взлета и посадки.