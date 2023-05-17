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В Украине презентовали обновленную национальную платформу Дія.Освіта

17 мая 2023 18:57
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Украине презентовали обновленную национальную платформу Дія.Освіта
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров во время презентации Дія.Освіта Фото: facebook/mykhailofedorov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 17 мая, в Украине презентовали большое обновление — национальную платформу Дія.Освіта. С помощью этой платформы многие украинские смогут найти работу.

Об этом сообщил Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

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Отмечается, что на платформе — сотни образовательных сериалов, которые помогут быстро овладеть новой профессией. Выучиться на графического дизайнера или бариста, проектного менеджера или пекаря. Сериалы бесплатны и доступны каждому.

Федоров рассказал что от регистрации на Дія.Освіта до новой профессии всего несколько шагов. Для начала нужно сдать тест, помогающий определиться с направлением. После этого вам поступят рекомендации по профессии, которая подходит для вас больше всего. Обучение возможно на образовательных сериалах. Кроме того, будут доступны симуляторы, позволяющие на реальных кейсах проверить свои навыки. После этого вам поступит сертификат, с помощью которого вы сможете найти вакансию в своем регионе. И это все на одной платформе

Кто может учиться на платформе

"Дія.Освітп полезно не только украинцам. Весь контент доступен на английском. Безвозмездное обучение на платформе для иностранцев — наша благодарность налогоплательщикам других стран, которые поддерживают Украину в это непростое время. А для украинцев это дополнительная возможность прокачать свои скилы на английском", — рассказал министр.

Он добавил, что пока в Украине идет война, мир не стоит на месте и активно развивается. Наш главный вызов — развитие человеческого капитала.

Напомним, сегодня, 17 мая, в Украине презентовали обновленное Дія.Освіта. Министр цифровой трансформации подчеркнул, что украинцы не должны бояться перемен и пробовать себя в разных профессиях. Презентацию платформы можно просмотреть здесь.

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