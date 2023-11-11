В Украине представили новый беспилотник Leleka LR — в чем его особенность

Беспилотник Leleka LR. Фото: Militarnyi

В Украине представили новый беспилотник Leleka LR, разрабатываемый с учетом опыта российско-украинской войны. В нем были собраны самые современные технологические решения, которые помогут избежать противодействия враждебным средствам РЭБ.

Об этом сообщает Militarnyi.

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Как известно, украинско-чешская компания UAC представила новейший беспилотный авиационный разведывательный комплекс Leleka LR. Этот БпЛА будет производиться в ЕС, на чешском заводе.

Представители компании отметили, что комплекс разрабатывался по опыту российско-украинской войны с акцентом на защиту от вражеских систем радиоэлектронной борьбы. В нем были собраны самые современные технологические решения, которые помогут избежать противодействия враждебным средствам РЭБ.

Также известно, что "Лелека" имеет несколько каналов связи, разнесенных друг от друга по частотам и имеющих все необходимые алгоритмы шифрования. Дрон оснащен системами антиджеминга, в частности CRP-антеннами.

"Этот комплекс предназначен для проведения разведки и корректировки огня артиллерии. Для этого он получил двухосный гиростабилизированный оптико-электронный модуль с оптическим 25-кратным и 4-кратным цифровым зумом. Он легкосъемный и предлагается в дневной версии и ночной с тепловизионным каналом наблюдения", — говорится в сообщении.

Кроме того, бортовой компьютер беспилотника имеет цифровые алгоритмы обработки видео. Он способен сопровождать статические и подвижные объекты и в автоматическом режиме удерживать их в центре кадра. В комплексе реализована возможность совместного использования дрона с артиллерией и реактивными системами залпового огня Himars.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что враг начал более интенсивно применять беспилотники типа Shahed и другие.

Также мы писали, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат сообщил, что российские оккупанты готовятся наносить новые массированные удары по Украине. Они брали паузу, вероятно, чтобы накопить необходимое количество ракет.