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В Украине усиливают мобильную связь: Федоров рассказал о первых успехах

13 февраля 2023 16:46
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Строительство станций мобильной связи в Украине: операторы получили 120 земельных участков
В Украине действует упрощенная процедура передачи земельных участков под строительство станций мобильной связи
nadezhda-klochko.jpg - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Мобильные операторы в Украине получили первые 120 земельных участков для строительства базовых станций мобильной связи по упрощенной процедуре. Люди в 350 селах скоро будут иметь качественный 4G.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Результаты действия закона

"Убрали лишнюю бюрократию по развертыванию 4G связи. Есть первые результаты. Мобильные операторы уже получили 120 земельных участков, где построят базовые станции. Так, тысячи людей в 350 селах в скором времени будут иметь качественный 4G", — написал Федоров.

Министр подчеркнул, что это произошло на полгода быстрее обычного благодаря закону №2078-IX.

"Продолжаем делать все, чтобы у украинцев был мобильный интернет и связь где угодно", — добавил он.

Что известно о законе №2078-IX

В июле прошлого года Президент Украины подписал Закон Украины "О внесении изменения в раздел V "Заключительные положения" Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" №2078-IX. Соответствующий законопроект №5811 был принят парламентом 17 февраля 2022 года.

Согласно закону операторам мобильной связи упростили процедуру получения земельных участков для размещения базовых станций мобильной связи.

Также законом установлен запрет на изменение целевого назначения предоставленных операторам мобильной связи в пользование земельных участков, в случае несоблюдения которого прекращение права пользования ими будет осуществляться в судебном порядке.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские мобильные операторы жалуются на бюрократические преграды для поддержки связи даже в условиях блекаута. Для бесперебойной связи требуются не только генераторы, но и изменения в законодательстве.

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