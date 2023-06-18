В Турции изобрели новые ракеты для Bayraktar: чем они мощные

Ракета Kemankes. Фото: gdh DEFENCE

Компания Baykar представила новую мини-крылатую ракету Kemankes. Производители уже отчитались об успешных испытаниях. К тому же Baykar хочет начать серийное производство Kemankes до конца этого года.

Об этом сообщает OBOZREVATEL.

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Kemankes — это крылатая авиационная ракета типа "воздух-поверхность". Ее создала компания Baykar. Она способна поразить стратегические цели в глубоком тылу противника.

Длина Kemankes 1,73 м, высота — 0,4 м, а размах крыльев — 1,25 м. Вес ракеты составляет 30 кг.

Компания-производитель сообщила, что скорость ракеты 360 км/ч, однако она может развивать максимальную скорость до 720 км/ч.

Kemankes оснащена жидкотопливным реактивным двигателем. Он обеспечивает работу ракеты в течение часа. Радиус действия — более 200 км. На дальность до 50 км с ракетой можно поддерживать связь. После этого Kemankes начинает работать в автономном режиме с помощью автопилота.

Ракета оснащена также системой оптической наводки с поддержкой искусственного интеллекта. Он обеспечивает обнаружение и наведение на цель.

Baykar сообщает, что ракету может нести БпЛА Bayraktar Akinci, Bayraktar TB-2 и Bayraktar TB-3.

На вооружении Украины есть БпЛА Bayraktar TB-2. Они удачно проявили себя в войне против российских оккупантов. Если турецкая компания решит передать новые ракеты для Украины, то у захватчиков практически не будет "безопасного тыла".

Ракета Kemankes. Фото: gdh DEFENCE

Ракета Kemankes. Фото: gdh DEFENCE

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что благодаря помощи стран-партнеров в Украине не закончатся ракеты к системам Patriot. Он отметил, что Украину поддерживают 50 стран мира по проекту "Рамштайн".

Также мы писали, что украинские Силы противовоздушной обороны сбивают вражеские ракеты и дроны-камикадзе всеми имеющимися на вооружении средствами. Однако наиболее эффективными из широкой номенклатуры средств поражения являются зенитные ракетные комплексы.