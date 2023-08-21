В Telegram произошел масштабный сбой: что известно

Приложение Telegram. Иллюстративное фото: pexels.com

Вечером 21 августа пользователи приложения Telegram столкнулись с рядом сбоев. Так, было невозможно отправлять сообщения, обновлять чаты.

Об этом сообщает Downdetector.

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Количество жалоб пользователей на проблемы в работе Telegram резко подскочило в понедельник, 21 августа.

Жалобы пользователей выросли. Фото: Downdetector

Больше всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения и качество соединения с сервером.

Проблемы, которые жалуются во время сбоя. Фото: Downdetector

Напомним, Маск хочет запретить пользователям Twitter блокировать друг друга.

Также Twitter снизил скорость перехода на сайты, которые критиковал Илон Маск.