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В Telegram произошел масштабный сбой: что известно

21 августа 2023 21:24
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
В Telegram произошел масштабный сбой: что известно
Приложение Telegram. Иллюстративное фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Вечером 21 августа пользователи приложения Telegram столкнулись с рядом сбоев. Так, было невозможно отправлять сообщения, обновлять чаты.

Об этом сообщает Downdetector.

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Количество жалоб пользователей на проблемы в работе Telegram резко подскочило в понедельник, 21 августа.

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Жалобы пользователей выросли. Фото: Downdetector

Больше всего пользователи жалуются на работу мобильного приложения и качество соединения с сервером.

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Проблемы, которые жалуются во время сбоя. Фото: Downdetector

Напомним, Маск хочет запретить пользователям Twitter блокировать друг друга.

Также Twitter снизил скорость перехода на сайты, которые критиковал Илон Маск.

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