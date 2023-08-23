Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Техно arrow В Paint в скором времени появится невероятная функция, которая облегчит вам жизнь arrow

В Paint в скором времени появится невероятная функция, которая облегчит вам жизнь

23 августа 2023 17:33
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Paint в скором времени появится невероятная функция, которая облегчит вам жизнь
Использование ноутбука. Иллюстративное фото: pixabay
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Microsoft обновят свой известный графический редактор Paint. Это приложение будет иметь больше возможностей и выполнять многие функции за пользователя.

Об этом сообщили в портале Windows Central.

Читайте также:

Что изменится

Отмечается, что в Paint будет внедрена нейросеть, которая будет создавать изображения благодаря текстовому описанию. Сейчас функцию тестируют, используя бета-версию Windows 11. Ее релиз появится после удаления недостатков в осенний период.

После обновления программы в боковом меню Paint будет функция "Magic Paint". На нее необходимо нажать и написать описание того, что вы хотите создать. Кроме того, по желанию можно выбрать один из доступных стилей.

После этого нейросеть подберет нужную картинку и сделает из нее рисунок. Такое изображение можно будет доработать вручную.

Источник: Windows Central
Пример того, как эта опция будет работать. Фото: Windows Central

Где еще появятся нейросети

Также нейросети будут в таких программах, как:

  • "Фотографии";
  • "Камера";
  • "Ножницы".

Для программы "Фотографии" это будет включать в себя новую функцию, благодаря которой можно будет идентифицировать того или иного человека или объекты на фотографии. После этого их можно вырезать и вставить в другое изображение.

Напомним, компания Meta объявила о введении новых изменений в своих социальных сетях Facebook и Instagram для пользователей Евросоюза. Согласно этим обновлениям, пользователи теперь могут просматривать публикации и видеоролики от тех, кого они отслеживают, в хронологическом порядке без вмешательства алгоритмов.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

None

Независимые навсегда: западное оружие, которое помогло отстоять Украину

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

обновлено:

05:07Ракетный обстрел Хмельницкой области продолжается: громкие взрывы

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

09:07 Евро и доллар резко подорожали: курс 16 августа

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз