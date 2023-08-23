В Paint в скором времени появится невероятная функция, которая облегчит вам жизнь

Использование ноутбука. Иллюстративное фото: pixabay

В Microsoft обновят свой известный графический редактор Paint. Это приложение будет иметь больше возможностей и выполнять многие функции за пользователя.

Об этом сообщили в портале Windows Central.

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Что изменится

Отмечается, что в Paint будет внедрена нейросеть, которая будет создавать изображения благодаря текстовому описанию. Сейчас функцию тестируют, используя бета-версию Windows 11. Ее релиз появится после удаления недостатков в осенний период.

После обновления программы в боковом меню Paint будет функция "Magic Paint". На нее необходимо нажать и написать описание того, что вы хотите создать. Кроме того, по желанию можно выбрать один из доступных стилей.

После этого нейросеть подберет нужную картинку и сделает из нее рисунок. Такое изображение можно будет доработать вручную.

Пример того, как эта опция будет работать. Фото: Windows Central

Где еще появятся нейросети

Также нейросети будут в таких программах, как:

"Фотографии";

"Камера";

"Ножницы".

Для программы "Фотографии" это будет включать в себя новую функцию, благодаря которой можно будет идентифицировать того или иного человека или объекты на фотографии. После этого их можно вырезать и вставить в другое изображение.

Напомним, компания Meta объявила о введении новых изменений в своих социальных сетях Facebook и Instagram для пользователей Евросоюза. Согласно этим обновлениям, пользователи теперь могут просматривать публикации и видеоролики от тех, кого они отслеживают, в хронологическом порядке без вмешательства алгоритмов.