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В обход санкций: СМИ узнали, как нидерландские микрочипы попадают в рф

28 января 2023 23:56
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор
РФ, несмотря на санкции, получает нидерландские микрочипы
В схеме задействованы китайские посредники
63988663835d2-dar-ya-sushko-1.jpg - Дарья Сушко
Дарья Сушко
Редактор

Несмотря на санкции, нидерландские микросхемы попадают в россию. СМИ узнали, что их поставляют через китайских посредников.

Об этом пишет издание NOS.

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Отмечается, что журналисты получили доступ к торговым данным, общались с привлеченными компаниями, правительственными учреждениями, экспертами и исследователями, а также получили доступ к конфиденциальным документам. Согласно расследованию, экспорт происходит именно через посредников.

Сообщается, что несколько сотен поставок поступили в три российские компании, связанные с оборонными предприятиями.

"Несмотря на жесткие санкции, микрочипы голландских компаний все равно попадают в россию. Речь идет о многих миллионах единиц с начала вторжения в Украину до декабря включительно", — отмечают расследователи.

Так, небольшая группа китайских компаний получают нидерландские чипы и экспортирует их в россию. Одна из таких компаний входит в санкционный список США за поставку компонентов для российского оборонно-промышленного комплекса. И несмотря на все более строгие санкции, экспорт не прекращается.

В частности, в расследовании утверждается, что микрочипы NXP были недавно найдены на поле боя в Украине.

Их обнаружили в разобранной российской бронированной гаубице, крылатой ракете и ударном вертолете. Также чипы от NXP и Nexperia обнаруживались в российских беспилотниках, а чипы NXP — в иранском дроне-камикадзе.

Напомним, ранее мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 185 компаний и лиц, причастных к перевозке техники рф.

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