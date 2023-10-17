В Минцифре посоветовали пользоваться Wi-Fi на случай блэкаутов: как это повлияет на сеть

Wi-Fi-роутер. Фото: freepik

В Министерстве цифровой трансформации Украины посоветовали украинцам сохранять мобильную связь во время блэкаутов. Для этого в ведомстве советуют использовать Wi-Fi.

Об этом сообщила специалист Департамента по развитию инфраструктуры широкополосного интернета Минцифры Ольга Насвищук в эфире телемарафона.

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Проблема решается

"У нас это все взаимосвязано. Качество мобильной связи во время обесточивания у нас зависит от фиксированного интернета. Поэтому чем больше людей будет подключено к Wi-Fi, тем больше мобильная сеть будет разгружена, и, соответственно, не будет проблем со связью. Потому что когда все сидят без света, то пытаются что-то "загуглить" через мобильную сеть, и это приводит к ее перегрузке. Поэтому единицы могут получить то, что им нужно", — сказала Насвищук.

По ее словам, глава Минцифры Михаил Федоров уже направил украинским провайдерам запрос, чтобы те получили необходимое оборудование для того, чтобы все украинцы на время возможных отключений света имели доступ в интернет.

"Сейчас все провайдеры пытаются установить оборудование XPON, способное поддерживать интернет без света в течение 72 часов, и таким образом мы сможем сбалансировать, — добавила она.

Однако будет ли такая услуга для украинцев бесплатной и как действовать тем, у которых невозможно установить такое оборудование, Насвищук не прокомментировала.

Напомним, что ранее Михаил Федоров объяснил, как украинцам получить доступ в интернет, если в Украине произойдут отключения. Также политик заявил, что вскоре в стране протестуют первую электронную перепись населения.