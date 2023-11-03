В Китае успешно запустили, а затем приземлили ракету-носитель нового поколения

Испытание ракеты Hyperbola-2. Фото: Скриншот

Китайская компания iSpace провела успешное испытание собственной ракеты-носителя многократного использования Hyperbola-2. Тестовый "прыжок" состоялся в центре запуска спутников Цзюцюань в пустыне Гоби на севере Китая и длился чуть менее одной минуты,

Об этом сообщает издание SCMP.

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В заявлении на своем официальном аккаунте WeChat компания iSpace заявила, что испытания "обеспечили мощную техническую поддержку для разработки средне-/крупномасштабной многоразовой ракеты-носителя Hyperbola-3, над которой мы сейчас работаем".

"Этот успех ознаменовал прорыв в коммерческом космическом секторе Китая... Это также стало призванием космической отрасли Китая догнать передовые мировые уровни ракетных технологий многократного использования", — говорится в заявлении.

Компания iSpace также заявила, что испытания вертикального взлета/вертикальной посадки (VTVL) показали точность приземления 1,7 метра, причем первая степень Hyperbola-2 достигла высоты 178,4 метра перед тем, как осуществить хорошо контролируемое снижение и приземление.

Другие достижения iSpace

iSpace вошла в историю в 2019 году, когда запустила ракету-носитель Hyperbola-1. Это была первая в Китае ракета частной разработки, достигшая орбиты.

iSpace является одной из нескольких китайских компаний, работающих над созданием ракет многократного использования.

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