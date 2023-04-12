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В Италию могут вернуть ChatGPT: детали

12 апреля 2023 23:00
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Италию могут вернуть ChatGPT: детали
Искусственный интеллект возвращается в Италию. Фото: Mashable
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Итальянский орган по защите данных Garante выдал американской компании OpenAI, создавшей чат-бот с искусственным интеллектом ChatGPT, срок до 30 апреля для соблюдения конкретных требований конфиденциальности, что может привести к снятию временного запрета на использование чат-бота в Италии. 

Об этом пишет Politico.

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В ходе расследования итальянский регулятор приказал OpenAI проверять возраст пользователей и объяснять на своем веб-сайте, как и почему он обрабатывает данные людей для ChatGPT. OpenAI должна будет запрашивать у пользователей их согласие или законный интерес на использование их данных и предоставлять людям возможность запрашивать исправление или удаление их личных данных.

Кроме того, OpenAI должна будет провести информационную кампанию через итальянское телевидение, радио, веб-сайты и газеты к 14 мая, чтобы информировать людей о том, как он использует их личные данные для обучения своего алгоритма ChatGPT. Только после того, как будут выполнены все требования, Управление приостановит временный запрет на обработку данных итальянских пользователей, принятый против американской компании, и ChatGPT сможет снова стать доступным из Италии.

Кроме того, OpenAI должна будет представить подробный план к 31 мая, который направлен на внедрение надежной системы, гарантирующей, что несовершеннолетние младше 13 лет и без согласия родителей не смогут получить доступ к ChatGPT. В конце марта ChatGPT было приказано временно прекратить обработку персональных данных итальянских пользователей из-за предполагаемых нарушений таких законов, как Общий регламент по защите данных (GDPR). Garante также заявила, что платформа не проверяет возраст несовершеннолетних, чтобы не допустить их доступа к чат-боту.

Напомним, что Офис уполномоченного по вопросам конфиденциальности Канады Филиппа Дюфрена начал расследование возможного злоупотребления личными данными чат-ботом ChatGPT, разработанным OpenAI.

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