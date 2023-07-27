В Испании создали мощный антидроновый комплекс на основе ИИ

Система Cervus III вооружена автономной башней Guardian с пулеметом. Фото: скриншот

В Испании активно работают над тем, чтобы усилить свою защиту от вражеских дронов. Недавно там представили один из самых перспективных и успешных проектов — систему Cervus.

О новой разработке испанцев рассказывает издание Infodefensa.

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Антидроновый комплекс на основе ИИ

Сообщается, что испанцы работали над новым антидроновым комплексом практически два года.

Не так давно испанская армия получила третью версию системы — Cervus. Эту защиту от дронов уже активно тестируют и внедряют в Мали и Латвии.

Системы Cervus III устанавливают на бронемобилях Vamtac ST5. Фото: скриншот

Cervus III имеет особый механизм управления и контроля, который благодаря искусственному интеллекту объединяет полученную информацию от радаров, камер, радиочастотных антенн и 12,7-мм пулеметной дистанционной башни Guardian.

Разработчики также отмечают, что камера Oteos может заметить врага на расстоянии до 20 километров, а радар имеет дальность действия от пяти до десяти километров. Он также имеет секторные радиочастотные антенны для обнаружения угрозы и интеллектуальной системы подавления.

В случае атаки роя дронов систему защиты особый "РЛС-купол". Фото: скриншот

Напомним, появление беспилотных летательных аппаратов с поддержкой искусственного интеллекта имеет большие перспективы для работы ВСУ. Да, все больше украинских компаний производят БпЛА, оснащенные технологией ИИ.

На Львовщине успешно протестировали работу дрона под руководством ИИ. Так, БпЛА, оснащенный бомбой, подвергли воздействию электронного оборудования. Беспилотник, потеряв связь с оператором-человеком, не упал на землю, а наоборот ускорился и уничтожил свою цель.