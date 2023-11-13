В Иране разработали новую версию Shahed, который имеет реактивный двигатель

Обновленный иранский беспилотник Shahed-136. Фото: кадр из документального фильма Parchamdar

Новая версия иранского ударного дрона Shahed-136 теперь имеет реактивный двигатель и свою оптическую станцию для того, чтобы наводить цель. Кадры с применением беспилотника можно увидеть в документальном фильме Parchamdar (флагман).

Об этом пишет Милитарный.

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Как работает новый беспилотник

На нем можно заметить, как пикап с пусковой установкой, установленный в грузовом отсеке, несет один дрон-камикадзе.

"Для запуска реактивного дрона автомобиль развивает высокую скорость, для чего ему нужна прямая ровная дорога соответствующей длины. Судя по кадрам спидометра авто, запуск дрона происходит на скорости 190 километров в час", — говорится в сообщении.

Под носовой частью фюзеляжа размещается надстройка в форме шара, а именно оптическая станция БпЛА, с помощью которой происходит наведение на цель.

Особенности нового "шахеда"

Кроме того, на кадрах видно, как дрон захватывает цель и летит на нее или управляется самим оператором.

В фильме говорят, что новый дрон будет более технологичным и более дорогим дополнением к уже Shahed-136, которые имеют обычный поршневой двигатель и "слепую" систему наведения.

"Сейчас остаются неизвестными технические характеристики "шахедов" с реактивным двигателем. Это нововведение должно существенно повысить скорость беспилотника, однако платой за это должна была стать уменьшенная дальность полета", — добавляют в материале.

В издании отметили, что благодаря появлению реактивного двигателя новый беспилотник является приближением к ракетам, однако вряд ли сможет так же терроризировать людей, как его поршневой аналог.

Напомним, в ночь на 11 ноября российские оккупанты в очередной раз применили комбинированную атаку на Одессу и область. Воины воздушного командования "Юг" продемонстрировали успешную боевую работу по вражеским целям.